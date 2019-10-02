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Zyxel назначила вице-президента по продажам и маркетингу в EMEA

Бизнес Кадры

Zyxel Communications объявила о назначении Дэвида Соареса (David Soares) на пост исполнительного вице-президента по канальным продажам и маркетингу в регионе EMEA и Северной Америке. Соарес, который работает в Zyxel с 2017 года на посту вице-президента по продажам в Северной Америке, принес в компанию накопленный им 30-летний опыт развития каналов продаж в двух регионах.

На этом посту Соарес вместе со своей командой будет выявлять новые возможности для развития канала и разрабатывать стратегии, позволяющие партнерам Zyxel развивать собственный бизнес, увеличивать продажи и улучшать прибыльность. Главным направлением работы в канале для него является развитие торгового предложения VAR-реселлеров за счет предоставления сервисов с постепенной перехода бизнеса этих партнеров на модель провайдера сервисов (Managed Service Provider, MSP).

Соарес, который до прихода в Zyxel 16 лет проработал в компании NETGEAR, а до этого 12 лет занимал руководящие посты в компании Hayes Modems, будет тесно сотрудничать с партнерами в канале чтобы выяснить, как компания может увеличить свой бизнес, используя ресурсы своих текущих реселлеров. Особое внимание при этом будет уделяться продвижению уникального по своим возможностям семейства продуктов с облачных управлением Nebula.

«Zyxel — это единственный поставщик сетевого оборудования, который предлагает весь портфель сетевых продуктов для СМБ (средний и малый бизнес), начиная от шлюзов с расширенными функциями безопасности, включая весь функционал обнаружения вредоносного кода, и до коммутаторов и точек доступа, поддерживающих управление из облака Nebula. Nebula - это великолепная платформа управления для наших VAR-реселлеров, которая поможет им перейти на модель сервис-провайдеров. Zyxel максимально облегчает трансформацию от VAR к MSP», - сказал Соарес.

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