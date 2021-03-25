Veeam анонсировала новые возможности партнерской программы ProPartner Network в регионе EMEA

Veeam Software расширяет программу ProPartner для реселлеров, предлагающих дополнительные услуги (Value-Added Resellers, VAR), в регионе EMEA за счет вливания дополнительных многомиллионных инвестиций. Новые возможности в рамках стратегии партнерских продаж Veeam на 2021 год, позволят вознаграждать партнеров, демонстрирующих важнейшие компетенции, и усилить партнерскую сеть Veeam, которая включает реселлеров (VAR), поставщиков услуг и облачных сервисов Veeam (VCSP) и системных интеграторов. Также изменения направлены на то, чтобы партнеры могли получить максимальную выгоду от перехода на модель лицензирования по подписке и предлагать различные варианты, которые будут удобны для заказчиков.

Продажи Veeam осуществляются через партнеров, а взаимодействие с клиентами осуществляется в рамках партнерской сети ProPartner. По мнению Veeam, основные факторы фундаментальных изменений в отрасли — это переход к использованию облачных архитектур, расширение модели лицензирования по подписке и гибкий подход к управлению операционными затратами. Современному бизнесу необходимо не просто внедрение, ему нужны консультации по стратегии использования приобретаемых услуг, более высокий уровень обслуживания и постоянная поддержка. Чтобы удовлетворять быстро меняющиеся потребности клиентов, помогать развивать их бизнес и увеличивать выручку, партнеры нуждаются в помощи. Компания Veeam нацелена на развитие компетенций партнеров, обеспечение простоты и системного подхода к взаимодействию, которые позволят партнерам помочь клиентам успешно достигнуть стоящих перед ними коммерческих целей. Во II квартале 2020 г. компания Veeam представила концепцию «Первоначальные Компетенции», и уже 43 % партнеров использовали свои накопленные баллы в поощрительные скидки для повышения рентабельности.

«100% наших продаж идет через партнеров. Именно они играют ключевую роль в ускорении перехода в гибридное облако, который лежит в основе «Акта 2» — следующего этапа развития Veeam. Мы несомненно продолжим инвестировать в развитие наших партнеров, помогая им расширять предложения для клиентов и увеличивать рентабельность, — отметил Дэниел Фрид, генеральный директор и старший вице-президент Veeam по региону EMEA и по глобальным каналам сбыта. — Клиенты стараются выйти на более высокую рентабельность за счет цифровой трансформации и снизить риски путем внедрения продвинутых систем защиты данных и кибербезопасности. В этих условиях модель лицензирования по подписке станет новым стандартом. Потребности клиента всегда стоят на первом месте. То, какие решения они принимают и куда направляют инвестиции, в значительной степени зависит от действий и рекомендаций партнеров, стоящих между поставщиком и клиентом. Veeam дает партнерам возможность предлагать не просто развертывание сервисов, но и более высокие уровни обслуживания, а также удовлетворять стремительно растущие потребности клиентов, создавая для них экономические выгоды и формируя прочные стратегические взаимоотношения».

Новые возможности программы ProPartner для реселлеров, предлагающих дополнительные услуги, включают в себя.

Построение прочных взаимоотношений с ключевыми партнерами является одной из стратегических целей Veeam. Компания увеличивает количество различных преимуществ для реселлеров, облачных сервис-провайдеров (VCSP) и системных интеграторов. Вводятся дополнительные меры, призванные помочь «Золотым» и «Платиновым» партнерам повышать свою прибыль при продаже решений Veeam, с помощью увеличения скидки при регистрации проекта, что позволит вознаграждать результативных и лояльных партнеров.

Приобретая ИТ-услуги, клиенты все чаще выбирают модели лицензирования по подписке и ценообразования на базе операционных расходов. Такой подход предусматривает оплату услуг по факту их использования, и уход от авансовых покупок, относящихся к капитальным затратам. Veeam поддерживает своих партнеров, создавая для них возможности по увеличению маржинальности услуг, реализуемых в рамках модели лицензирования по подписке.

Veeam оказывает дополнительную поддержку реселлерам, предлагающими дополнительные услуги (VAR), которые переходят на гибридную рабочую модель через выстраивание партнерских отношений с облачными сервис-провайдерами, расширяя свой портфель, за счет их услуг. Это позволяет лучше удовлетворять потребности клиентов в облачных сервисах и создавать дополнительные источники дохода.

Veeam вводит две новые опции в рамках программы ProPartner: вознаграждение для партнеров за использование инструментов Veeam Marketing Centre, а также поощрение за заключение сделок по отдельным продуктам, входящим в стратегический портфель Veeam.

Вместе с тем, Veeam инвестирует в поддержку реселлеров, предлагающих дополнительные услуги, и дистрибьюторов в рамках Management by Objectives (MBO). Программа предусматривает премирование партнеров по результатам их деятельности, оцениваемым на базе различных метрик.

Новая программа ориентирована на решение задач конечных клиентов и позволит партнерам успешно удовлетворять растущие в условиях цифровой трансформации потребности пользователей в защите данных и обеспечении кибербезопасности. Также программа обеспечивает партнерам Veeam дополнительные преимущества и защиту, и поощряет реселлеров и дистрибьюторов.

«Рост инвестиций в цифровую трансформацию дает партнерам новые возможности, но вместе с тем ставит перед ними сложные задачи, связанные с необходимостью поддерживать более широкий спектр решений и моделей потребления услуг, чем прежде. Роль реселлеров, предлагающих дополнительные услуги, меняется: теперь они оказывают более широкий спектр услуг и де-факто воспринимаются клиентами как партнеры на пути к цифровой трансформации. Поэтому поставщики решений должны искать новые пути взаимодействия с партнерами и способы их поощрения. Veeam глубоко понимает культуру партнерских отношений и видит происходящие изменения. Поэтому компания меняет свою программу ProPartner для реселлеров, предлагающих дополнительные услуги, повышая их лояльность и предлагая партнерам инструменты и знания, позволяющие выстроить стратегические взаимоотношения со своими клиентами», — отмечает Крис Веббер, директор по исследованиям в сфере стратегических альянсов, IDC.

«Наше партнерство с Veeam продолжает приносить плоды, создавая новые возможности для роста за счет решений, предлагаемых совместно с другими поставщиками, повышая доходность и давая нам возможность успешно вести продажи модели лицензирования по подписке. Рынок все активнее переходит на такую модель потребления услуг, и мы рады видеть, что Veeam стимулирует партнеров развивать этот рынок в нужном направлении и помогает нам удерживать клиентов. Мы намерены и впредь продолжать вкладываться в наше партнерство с Veeam и обязательно воспользуемся предлагаемой в рамках ProPartner поддержкой для реселлеров, в частности, обучением менеджеров по продажам работе с новыми решениями по защите данных. Также мы примем участие в программе вознаграждения за лояльность и результативную работу», — говорит Джо Хепберн, руководитель направления по управлению данными, Bytes Software Services Ltd UK, реселлер «Платинового» уровня, предлагающий дополнительные услуги.

«ITEC является стратегическим партнером Veeam уже более шести лет. Программа ProPartner для реселлеров, предлагающих дополнительные услуги, гарантирует, что отделы продаж и техобслуживания в ITEC будут обладать полноценным набором знаний и навыков для развертывания и сопровождения продуктов Veeam. Компания продолжает развивать партнерскую программу и предлагает регулярные обновления продуктов, обучение продажам и техническому сопровождению, а также помогает партнерам Veeam открывать новые возможности использования своих решений как для новых, так и для существующих клиентов. Программа ProPartner предлагает ITEC ресурсы Veeam, помогающие разрабатывать собственные решения и обеспечивающие поддержку взаимодействия с пользователями», — Джеймс Арскотт, глава направления сервисов для дата-центров, ITEC Connect, реселлер «Серебренного» уровня, предлагающий дополнительные услуги, поставщик услуг и облачных сервисов Veeam «Серебряного» уровня.