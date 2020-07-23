Новое в СХД
Hitachi применяет ИИ для ускорения СХД на фоне снижения стоимости владения
Бизнес
Как переплыть озеро данных и не утонуть
Интеграция
Мы запутаемся в проводах! Рынок спорит, даст ли реальную скорость NVM

Спецпроекты

Veeam анонсирует новые возможности и бонусы для участников программы ProPartner в регионе EMEA

Бизнес
, Текст: Эльяс Касми

Компания Veeam Software объявила о расширении своей программы ProPartner для реселлеров в регионе EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка). Обновления программы позволят привлекать активных партнеров из разных стран региона, лучше вознаграждать и эффективнее поддерживать их деятельность по обеспечению непрерывно меняющихся потребностей клиентов. Новые возможности программы также призваны помочь партнерам занимать экспертные позиции на своих рынках и демонстрировать конкурентные преимущества.

Помогая партнерам в этом переходе, компания Veeam расширила программу ProPartner для поддержки и вознаграждений Платиновых, Золотых, Серебряных и Зарегистрированных партнеров. Используя систему, основанную на начислении баллов, Veeam будет вознаграждать партнеров за успехи в сфере новых возможностей программы. В перспективе вознаграждения в рамках программы будут меняться. Заработанные баллы можно конвертировать в стимулирующие скидки, бесплатные места на курсах обучения партнеров Veeam Certified Engineering (VMCE) или в бесплатные посещения конференции VeeamON 2021.

Согласно Veeam 2020 Data Protection Trends Report, почти треть (30%) компаний по всему миру в настоящее время находятся на начальном этапе планирования или реализации цифровой трансформации. Однако почти половина (47%) респондентов в регионе EMEA отметили, что нехватка навыков или опыта у ИТ-персонала являются серьезным барьером. Таким образом, у реселлеров есть возможность повысить свою квалификацию и стать поистине крайне важным элементом ИТ-команд своих клиентов. Обновленная программа ProPartner поможет партнерам Veeam повысить уровень знаний о лучших отраслевых решениях в портфеле Veeam, расширить их знания об интеграции продуктов Veeam и ее технологических партнеров, а также развить дополнительные технические навыки для предложения профессиональных услуг с высокой добавленной стоимостью.

Ключевые обновления программы Veeam ProPartner для реселлеров включают в себя введение нескольких новых аспектов:

Передача компетенций. Партнеры, прошедшие расширенную сертификацию, лучше подготовлены для реализации более сложных проектов для клиентов предложения широкого ассортимент дополнительных услуг, легче адаптируются к меняющимся бизнес-потребностям и находят новые возможности для развития своего бизнеса. Партнеры вознаграждаются за рост продаж и повышение технической экспертизы, а также за получение дополнительных сертификатов инженеров Veeam (VMCE), специалистов по продажам Veeam (VMSP), специалистов по техническим продажам Veeam (VMTSP) и архитекторов Veeam (VMCA). Например, у Зарегистрированных и Серебряных участников программы ProPartner с минимум одним обученным и сертифицированным специалистом VMCE средний размер новой сделки на 27% выше, чем у реселлеров, в чьем штате таких специалистов нет. Средний размер новой сделки у Золотых и Платиновых участников программы ProPartner на 41% выше, чем у партнеров, только что подтвердивших соответствие требованиям.

Повторные продажи. Выбирая решения для управления данными в облаке, клиентам необходимы мобильность, гибкость и доступность. Компания Veeam поощряет партнеров, которые поддерживают компании в переходе к потреблению ИТ-услуг по модели подписки.

Скорость. Veeam стремится помогать своим партнерам быстрее развивать бизнес за счет оптимизации процесса закупок, выхода на новые клиентские сегменты и предоставления более широких возможностей для дополнительных и кросс-продаж. Тем самым партнеры могут развивать более доверительные отношения со своими заказчиками.



Другие материалы рубрики

AMD впервые в истории обогнала Intel по цене акций

В России открылся первый фирменный магазин Xiaomi. Видео

Какие ограничения вводятся в России на криптовалюту и криптоактивы. Полный анализ

Росгвардия потратит 540 миллионов на электронную слежку за оружием россиян

«Криптомама» из финансовых властей США объявила ошибкой запрет на криптовалюты Дурова

США заплатят $2 млн за информацию об украинских хакерах, которых не могут поймать 4 года

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Безопасные вентиляторы: какой выбрать для квартиры?

Стоит ли покупать PlayStation 4 Pro в 2020 году

Триммер или газонокосилка — что выбрать для дачи?

Лучшие ноутбуки-трансформеры: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Катодное покрытие дало вторую жизнь литий-ионным батареям

Черные дыры — неисчерпаемый источник энергии

Следующее поколение миниатюрной электроники не за горами

Обнаружен центр тяжести Солнечной системы
Показать еще
«Лаборатория Касперского» анонсировала новые решения для корпоративной кибербезопасности «Лаборатория Касперского» анонсировала новые решения для корпоративной кибербезопасности Руслан Рахметов, Security Vision: Чем российское ПО на самом деле лучше западного Руслан Рахметов, Security Vision: Чем российское ПО на самом деле лучше западного Dell Technologies 2020_Live Dell Technologies 2020_Live