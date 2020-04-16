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Citrix назначила нового вице-президента по развитию сетевого бизнеса в регионе EMEA

Бизнес Кадры

Citrix сообщила о назначении Даррена Филдса (Darren Fields) на пост вице-президента по вопросам развития сетевого бизнеса в регионе EMEA. Ранее Даррен Филдс занимал должность регионального вице-президента Citrix в Великобритании и Ирландии. На новой должности Даррен работает с начала апреля текущего года.

Сетевые решения, наряду с интеллектуальным цифровым рабочим пространством, играют ключевую роль для Citrix в рамках общекорпоративной стратегии, направленной на развитие гибридного мультиоблака. Отвечая за развитие сетевого бизнеса в регионе, Даррен Филдс будет непосредственно подчиняться Шерифу Седдику (Sherif Seddik), старшему вице-президенту и управляющему директору Citrix по региону EMEA.

«В последние три года важной частью моей работы была помощь в реализации облачной стратегии Citrix путем повышения качества обслуживания заказчиков и расширения партнерской экосистемы. Я рад возможности посвящать больше времени нашему сетевому бизнесу, который представляет собой главную опору для предприятий в EMEA при переходе в облако», — сказал Даррен Филдс, вице-президент компании Citrix по развитию сетевого бизнеса в регионе EMEA.

Даррен Филдс пришел в Citrix в 2017 г. на должность главы подразделения компании в Великобритании и Ирландии. Под его руководством в процессе перехода к новой модели ведения бизнеса по подписке существенно выросли продажи. Раннее Даррен Филдс руководил подразделением облачных сетей и информационной безопасности североевропейского отделения Vodafone, до этого он занимал ряд руководящих должностей в компаниях Telefonica, EMC, BMC и Xerox.

«Сегодня, в эпоху массовой цифровизации, сетевые решения не только играют главную роль в надежном предоставлении ИТ-сервисов и оптимизации сетевой производительности. Они также жизненно важны для обеспечения максимального комфорта сотрудников. Даррен обладает тем сочетанием технических знаний и лидерских качеств, которое необходимо, чтобы Citrix и дальше предлагала заказчикам и партнерам лучшие сетевые решения и максимально доступные ресурсы», — сказал Шериф Седдик, старший вице-президент и управляющий директор Citrix по региону EMEA.

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