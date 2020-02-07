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Lenovo Data Center Group назначила президента в регионе EMEA

Бизнес Кадры

Lenovo объявила о том, что Джованни Ди Филиппо (Giovanni Di Filippo) присоединился к Lenovo Data Center Group (DCG).

Ди Филиппо занял пост президента Lenovo DCG в странах Европы, Ближнего Востока и Африки (EMEA). Он будет выстраивать отношения с партнерами и заказчиками ЦОД и развивать бизнес Lenovo DCG в регионе EMEA.

Ранее Ди Филиппо трансформировал процессы продаж в международных технологических компаниях стоимостью в несколько миллиардов долларов. Джованни занимал пост вице-президента в регионе EMEA по каналам, продажам и стратегическим альянсам Riverbed Technology. До этого он занимал должность вице-президента департаментов Global Channel & Sales компании SAP. После того, как он стал генеральным директором в Центральной и Восточной Европе и регионе Персидского залива в Cisco, Джованни также доверили работу в регионах CEE, CIS и Ближнего Востока. В зону ответственности Джованни входила работа в 42 странах с общим оборотом в $3 млрд. До работы в Cisco он занимался управлением в Sun Microsystems и Compaq Computers и добился роста продаж на международных рынках.

Ди Филиппо работал с несколькими европейскими стартапами, консультировал их в области обеспечения устойчивого развития и помогал создавать международные отделы продаж.

Ди Филиппо является сторонником разумных моделей продаж, основанных на партнерской экосистеме. Одна из целей Джованни — развитие команды мирового уровня, которая еще сильнее укрепит отношения с партнерами и заказчиками.

«Я верю, что технологии могут значительно улучшить жизнь современного цифрового общества и помочь в решении глобальных проблем человечества» — отметил Джованни Ди Филиппо, президент Lenovo DCG в регионе EMEA.

Ди Филиппо живет в Цюрихе (Швейцария). Он имеет степени бакалавра и магистра по различным дисциплинам: банковское дело, бизнес-администрирование, продажи и маркетинг, а также несколько дипломов в области ведения и развития бизнеса.

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