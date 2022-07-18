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HeadHunter инвестировал в сервис HRlink и стал миноритарным акционером

ГК HeadHunter инвестировала в разработчика платформы кадрового электронного документооборота HRlink и завершила сделку по приобретению миноритарной доли. Это позволит расширить HR-экосистему сервисов hh.ru для работы с персоналом, закрывая потребность компаний в автоматизации кадровых процессов. Привлеченные от HeadHunter инвестиции в размере 100 млн руб. помогут HRlink масштабироваться на российском рынке.

HRlink — платформа кадрового электронного документооборота (КЭДО), вышла на рынок в 2020 г. Решение позволяет компаниям перейти на безбумажный HR, подписывая все разрешенные законом документы с сотрудниками и самозанятыми удаленно с компьютера или мобильного устройства.

Сегодня сервис HRlink используют более 500 крупных и средних компаний, в которых работает свыше 1,5 млн человек. Среди них — «Вкусвилл», «Додо пицца», «Самокат», «Петрович», «Сбермаркет», «Эркафарм» и многие другие. За 2 года работы на рынке команда стартапа выросла до 100 человек, а выручка за 2021 г. достигла 100 млн руб. Темпы роста бизнеса позволяют прогнозировать как минимум трехкратное увеличение выручки в 2022 г.

ГК HeadHunter в течение нескольких лет развивает HR-экосистему полного цикла (от подбора персонала (Talantix, Skillaz) до сервисов управления брендом работодателей (Dreamjob)), ключевым элементом которой является hh.ru — онлайн-платформа по поиску работы и сотрудников. Сделка по покупке миноритарной доли в HRlink завершена в июле 2022 г. Это позволит расширить HR-экосистему сервисов hh.ru для работы с персоналом за счет добавления КЭДО-направления. Интеграция HRlink даст возможность работодателям использовать единый инструмент для оформления взаимоотношений с кандидатами и сотрудниками в течение всего их карьерного цикла в компаниях.

Например, модуль приема сотрудников в HRlink помогает автоматизировать процесс оформления кандидатов — сделать предложение о работе, загружать для трудоустройства документы, ознакомить с локальными нормативными актами и подписать трудовой договор. Так, процесс рекрутинга начинается в сервисе Talantix (облачная CRM от hh.ru), а оформление и трудоустройство выбранного специалиста бесшовно перейдет в HRlink.

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Центры обработки данных

Кроме того, hh.ru получил возможность выйти в перспективный сегмент КЭДО. Объем рынка кадрового электронного документооборота, по оценке HRlink, составил 350 млн руб. в 2021 г. В ноябре 2021 г. принят 377-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации», разрешающий компаниям вести практически все кадровые документы в электронном виде. Спрос на системы КЭДО резко вырос, а объем рынка по итогам 2022 г. может увеличиться в 10 раз.

«HRlink сегодня — это лидер рынка кадрового электронного документооборота, наиболее прогрессивный продукт с наилучшим пользовательским опытом, — отметил Дмитрий Сергиенков, заместитель генерального директора HeadHunter. — Решение об инвестиции в HRlink является логичным этапом нашей стратегии по созданию экосистемы корпоративных HR-Tech сервисов вокруг платформы hh.ru. Мы видим устойчивый тренд на автоматизацию HR-процессов и рады предложить клиентам решение в области кадрового администрирования. Наша цель – придать компании импульс для дальнейшего продуктового развития и масштабирования, при этом сохранив свою уникальную предпринимательскую культуру и гибкость».

«За 2 года мы выросли из стартапа, состоящего из нескольких человек, до заметного игрока рынка HR-Tech с наиболее зрелым решением в области КЭДО, — cказал Дмитрий Махлин, партнер и директор по развитию HRlink. — Партнерство с HeadHunter — знаковой компанией в сфере HR — позволит нам укрепить лидерские позиции на рынке и предложить свой сервис многочисленным пользователям платформы hh.ru. Мы переходим к активной фазе масштабирования, поэтому именно сейчас для нас было важным привлечь сильного стратегического партнера. HeadHunter идеально подходит на эту роль».

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