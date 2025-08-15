HeadHunter объявил финансовые результаты за II квартал 2025 года

15 августа 2025 г. HeadHunter (МКПАО «Хэдхантер») представила неаудированные финансовые результаты за II квартал 2025 г. Компания завершила отчетный период с умеренным ростом выручки и значительным ускорением HRTech-направления. Несмотря на замедление экономики и снижение выручки основного бизнеса, компания удерживает высокую рентабельность и продолжает инвестировать в развитие экосистемы сервисов, усиливая ценность платформы для клиентов и пользователей. Об этом CNews сообщили представители HeadHunter.

Ключевые показатели

Во II квартале 2025 г. выручка HeadHunter выросла до 10,1 млрд руб., что на 3,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Рост общей выручки обусловлен увеличением средней выручки на клиента (ARPC), тогда как общее число активных клиентов в сегменте основного бизнеса сократилось.

Скорректированная чистая прибыль составила 4,9 млрд рублей, это на 11,1% меньше, чем годом ранее. Снижение связано с замедлением темпов роста выручки.

Скорректированная EBITDA составила 5,3 млрд руб. или 53% от выручки. Показатель снизился на 6,7% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г.

Выручка HRTech-сегмента достигла 599 млн руб., что на 159% выше, чем за II квартал 2024 г. Показатель впервые приблизился к 6% от общей выручки HeadHunter, при этом неорганический прирост от консолидации HRlink составил 285 млн руб.

HRTech-сегмент продолжает ускоряться и остается важным драйвером роста в текущей макроэкономической ситуации. Опережающий рост направления оказывает давление на рентабельность группы, но основной бизнес HeadHunter сохраняет высокую прибыльность.

Распределение промежуточного дивиденда

Высокая операционная эффективность компании позволяет рекомендовать общему собранию акционеров выплату рекордных дивидендов в размере 233 руб. на акцию.

При одобрении на дивиденды будет направлено 130% скорректированной чистой прибыли за I полугодие 2025 г. Выплата ожидается в начале октября. Право на дивиденды получат акционеры, включенные в список по состоянию на 27 сентября 2025 г.

«Несмотря на признаки улучшения макроэкономической ситуации, экономика и деловая активность в стране остаются под существенным давлением, что напрямую отражается на планах по найму. В этих условиях мы фокусируемся на укреплении нашей рыночной позиции и операционной эффективности — фундаменте для устойчивого долгосрочного роста. По итогам I полугодия мы объявляем дивиденды в размере 233 руб. на акцию, что превышает наши первоначальные ожидания», — сказал Дмитрий Сергиенков, генеральный директор HeadHunter.