HeadHunter запускает ИИ-ассистента для рекрутеров

HeadHunter запускает «ИИ-помощника» — собственного ИИ-ассистента для рекрутеров на базе большой языковой модели. Он поможет автоматизировать ключевые этапы найма и значительно уменьшит объем рутинной работы. Сервис сейчас работает в бета-режиме на ограниченное количество пользователей. Об этом CNews сообщили представители HeadHunter.

«Алгоритмы машинного обучения уже более десятка лет лежат в основе нашей технологической платформы и помогают эффективно соединять десятки миллионов пользователей и сотни тысяч компаний в России. За последние годы мы увидели на практике, как технологии генеративного ИИ способны вывести этот опыт на новый уровень — сделать взаимодействие с сервисом заметно более персональным и удобным. Именно поэтому мы запускаем нашего первого комплексного ”ИИ-помощника” для работодателя — это шаг в переосмыслении процесса поиска кандидатов», — сказал генеральный директор HeadHunter Дмитрий Сергиенков.

Доступ к сервису будет расширяться поэтапно: в декабре он станет доступен почти половине работодателей на платформе. Пилот продлится до начала 2026 г., далее «ИИ-помощник» будет масштабирован на всех клиентов hh.ru. На данный момент заявка на регистрацию товарного знака продукта отправлена в Роспатент.

«Мы создаем инструменты на основе генеративного ИИ не для того, чтобы заменить профессионала, а чтобы вывести рекрутинг на новый уровень. Когда рутина уходит на второй план, появляется время на глубокое понимание кандидатов, на стратегический подбор и на создание по-настоящему сильных команд. Особенно ярко это проявляется в малом и среднем бизнесе. Там найм часто ведёт не профессиональный рекрутер, а руководитель или владелец компании — человек, для которого каждый новый сотрудник это шаг к росту дела», — сказал Сергиенков.

Как работает «ИИ-помощник»?

«ИИ-помощник» позволяет автоматизировать самые трудоемкие этапы поиска кандидата: создание вакансии, отправку приглашения, разбор откликов и ведение первичного общения.

Производитель мебели «Шатура» перешел на «Битрикс24»: кейс
цифровизация

Работодатель описывает задачи и требования простыми словами, а ассистент формирует структурированный черновик вакансии. Далее «ИИ-помощник» находит подходящих кандидатов в базе hh.ru, инициирует диалог, уточняет ключевые детали, отвечает на вопросы. На этапе откликов сервис анализирует резюме, сопроводительные письма и переписку, выделяет сильные стороны кандидатов, сортирует отклики по степени соответствия и формирует краткие выжимки, упрощая дальнейшие решения в подборе. Ассистент формирует рекомендации, но все решения остаются за человеком.

Также «ИИ-помощник» поддерживает работу с «идеальным» портретом кандидата: работодатель описывает, кого именно он ищет, а сервис использует эту информацию для оценки откликов. В ближайшее время ассистент получит новые возможности: онбординг нового работодателя на hh.ru, назначение и анализ собеседования, подсказки рекрутерам, как вести коммуникацию.

