Акционерам ЦИАН дали шанс не вылететь с биржи

ЦИАН объявил оферту по обмену акций своей бывшей головной структуры кипрской Cian Plc на акции МКПАО «Циан Технолоджи лтд». Обмен являются частью реструктуризации компании и ее редомиляции в России.

ЦИАН меняет собственные акции

МКПАО (международная компания публичное акционерное общество) «Циан Технолоджи лтд» объявила об оферте по обмену акций и американских депозитарных расписок (ADR) кипрской Cian plc на собственные акции. Обмен начался 7 февраля 2025 г. и продлится до 6 марта 2025 г.

Обмен будет происходить из коэффициента 1:1. Участие в обмене позволит акционерам Cian plc получить ликвидный инструмент - акции МКПАО «Циан Технолоджи лтд», на который не распространяются инфраструктурные и иные ограничения.

ЦИАН объявил обмен акций своей бывшей головной структуры на Кипре на акции российского МКПАО «Циан Технолоджи лтд».

Акционеры Cian plc, которые не примут участия в обмене, могут оказаться владельцами неликвидного актива без доступа к организованным торгам на биржевых рынках, предупреждают в компании.

Почему ЦИАН переезжает в Россию

Исторически владельцем онлайн-маркетплейса в сфере недвижимости ЦИАН была кипрская Cian Plc. Ее основными акционерами являлись фонд «Эльбрус Капитал» и американский банк Goldman Sachs В конце 2021 г. Cian plc провела IPO (первичное размещение акций) на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) и Московской бирже.

В 2022 г. администрация NYSE заморозила торги акциями Cian Plc, впоследствии был осуществлен делистинг акций компании с данной площадки. Goldmsn Sachs принял решение об уходе из России и, в том числе, продал долю в Can Plc. Кроме того, в отношении российской депозитной инфраструктуры были введены ограничения со стороны ЕС.

Весной 2024 г. ЦИАН объявила о реструктуризации. На Сейшельских островах была зарегистрирована компания Cian Technology, которая стала владельцем 70% акций Cian Plc.

Затем Cian Technology провела редомиляцию и превратилась в МКПАО «Циан Технолоджи лтд» (компания зарегистрирована в специальном административной районе Калининградской области). Далее планируется провести делистинг акций Cin Plc с Московской биржи и начать торги на Московской бирже акциями «Циан Технолоджи лтд». Ожидается, что это произойдет 3 апреля 2025 г.

Кто владеет ЦИАН

Из документов «Циан Технолоджи лтд» следует, что сейчас основным владельцем компании является основатель «Эльбрус Капитал» Дмитрий Крюков: он владеет 36,88% акций. Сооснователь ЦИАН Дмитрий Демин владеет 7,95% акций, бывший гендиректор ЦИАН Максим Мельников - 6,26%.

Выручка ЦИАН в 2023 г. составила 11,57 млрд руб., скорректированный показатель EBITDA (прибыль до уплаты налогов, процентов по кредитам и расходам на амортизацию) - 1,67 млрд руб., рентабельность по данному показателю - 24%, счистая прибыль - 1,69 млрд руб. Чистый долг имеет отрицательное значение -минум 4 млрд руб.

Аудитория ЦИАН на конец 2023 г. составила 19,2 млн пользователей. Количество опубликованных объявлений - 1,85 млн. Лиды для застройщиков (количество платных целевых звонков застройщикам длительностью не менее 30 секунд, совершенным потенциальными покупателями через ЦИАН) - 332,5 тыс.