ГК «Солар»: средний ущерб от одной атаки на цепочку поставок ПО в финансовом секторе составил 3,6 млн рублей

С начала 2023 г. порядка 60% компаний финансового сектора сталкивались с атаками на цепочки поставок (supply chain attack). Средний ущерб от одного такого инцидента составил 3,6 млн руб. Данная оценка включает прямые финансовые издержки и не учитывает потенциальные репутационные потери, а также штрафные санкции. Об этом CNews сообщили представители ГК «Солар».

Отличительной особенностью атак на цепочку поставок программного обеспечения является получение доступа злоумышленником к целевой системе не напрямую, а через внедрение в продукт или компонент, который используется организацией. Поэтому проблемы безопасности в цепочке поставок могут возникать на любом этапе жизненного цикла программного обеспечения и вызываться различными причинами, начиная от злоумышленной вставки вредоносного кода сотрудником на этапе разработки, заканчивая компрометацией стороннего поставщика при использовании готовых решений или сервисов.

В большинстве случаев целью данной разновидности кибератак является получение доступа к конфиденциальной информации о клиентах, поэтому финансовый сектор представляет для злоумышленников наибольший интерес. После получения доступа к инфраструктуре банков кредитные и дебетовые карты клиентов становятся уязвимы для разных видов мошенничества с целью кражи денежных средств. Также атаки на цепочку поставок могут привести к нарушению производственного процесса и тем самым нанести ущерб репутации компании, поэтому часто затрагивают такие отрасли как нефтяная промышленность, крупный ритейл и сфера информационных технологий.

Примером наиболее «простой» атаки является намеренная опечатка. Злоумышленник создает репозиторий, повторяющий функционал оригинального, но содержащий включения уязвимого кода. Если разработчик совершит опечатку в названии библиотеки, например, jquery -> jquerry, то система сборки скачает уязвимый компонент.

Более сложным типом атаки является попытка подмены внутренней библиотеки через запутывание системы сборки. Если злоумышленник знает названия внутренних артефактов, то он может создать одноименный артефакт в публичном репозитории, добавив отметку, что это самая свежая версия. В этом случае система сборки может посчитать, что внешний артефакт более новый и использовать его при сборке.

Также стоит учесть возможные подмены артефактов через воровство «звездочек», отражающих репутацию и рейтинг проекта в сообществе разработчиков или полностью репозитория, а также создание дубликата удаленного репозитория, однако сейчас это уже менее актуально.

«Эффективно организовать безопасность цепочки поставок можно с помощью комбинированных средств защиты таких классов, как безопасная разработка, управление доступом и сетевая безопасность. Базовым инструментом такой экосистемы является практика SCA — анализ состава ПО на известные уязвимости, а также SCS — анализ безопасности цепочки поставок ПО, отражающий дополнительную информацию не только по самому артефакту, но и статистику по репозиторию и авторам. В ближайшее время наше решение Solar appScreener будет дополнено модулем SCS. Данные инструменты помогают офицерам ИБ оценить риски использования open source компонент без глубокого анализа кода каждого артефакта», — сказал Антон Прокофьев, эксперт по контролю безопасности ПО Solar appScreener ГК «Солар».

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Для снижения рисков проникновения злоумышленников к данным важно организовать защиту всех типов учетных записей и ограничить доступ третьих лиц к информации, которая им не нужна для выполнения рабочих процессов. Здесь помогают решения класса PAM, (Privileged Access Management), которые контролируют доступ привилегированных пользователей и проактивно применяют политики безопасности.

Защитить периметр сети, проверяя входящий трафик для предотвращения несанкционированного доступа и сетевых атак из внешней сети, а также аутентификации внутренних и внешних пользователей, помогают решения класса NGFW.

Усилить уровень безопасности цикла DevOps поможет анализ зрелости процессов информационной безопасности партнеров, а также разработка плана реагирования на случай возникновения атаки на цепочку поставок.

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Группа компаний «Солар» — поставщик решений кибербезопасности в России, архитектор комплексной кибербезопасности. Ключевые направления деятельности — аутсорсинг ИБ, разработка собственных продуктов, обучение ИБ-специалистов, аналитика и исследование киберинцидентов. С 2015 г. предоставляет ИБ-решения организациям от малого бизнеса до крупнейших предприятий ключевых отраслей. Под защитой «Солара» – более 850 крупнейших компаний России. Продукты и сервисы «Солара» объединены в домены экспертизы: «Безопасная разработка программного обеспечения», «Управление доступом», «Защита корпоративных данных», «Детектирование угроз и хакерских атак». Домены экспертизы закрывают все потребности заказчиков и включают собственные разработки, решения партнеров, услуги по созданию стратегии и архитектуры ИБ, консалтинг, обучение персонала. Компания предлагает сервисы коммерческого SOC — Solar JSOC, экосистему управляемых сервисов ИБ — Solar MSS. Линейка собственных продуктов включает DLP-решение Solar Dozor, шлюз веб-безопасности Solar webProxy, межсетевой экран нового поколения Solar NGFW, IdM-систему Solar inRights, PAM-систему Solar SafeInspect, анализатор кода Solar appScreener и др. ГК «Солар» развивает платформу для практической отработки навыков защиты от киберугроз «Солар кибермир». Работа центра исследования киберугроз Solar 4RAYS нацелена на изучение тактик киберпреступников. Полученные аналитические данные обогащают разработки Центра технологий кибербезопасности. Штат компании — более 1 800 специалистов. Подразделения «Солара» расположены в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Самаре, Ростове-на-Дону, Томске, Хабаровске и Ижевске. Технологии компании и наличие распределенных по всей стране центров компетенций позволяют ей работать в режиме 24/7.