НИИАТ и Simetra объединят усилия для развития отечественного ПО в сфере транспортного моделирования

В рамках развития соглашения о стратегическом сотрудничестве группа компаний Simetra поставила отечественную платформу для транспортного планирования RITM³ в Научно-исследовательский институт автомобильного транспорта (ОАО «НИИАТ»). Об этом CNews сообщили представители Simetra.

Сотрудничество предполагает первичное обучение работников НИИАТ функциональным возможностям программного обеспечения RITM³, включающего модули «Геоинформационная система (ГИС)», «Транспортное прогнозирование и моделирование» (ТПМ), а также «Цифровой двойник» (ЦД), в целях их дальнейшей функциональной доработки под задачи НИИАТ. Это позволит участникам соглашения обмениваться опытом и усиливать экспертизу друг друга.

Институт сможет применять RITM³ при выполнении научных работ по транспортному планированию и моделированию, а также в образовательной деятельности.

«Наше сотрудничество с ведущим научно-исследовательским институтом в сфере транспорта направлено на развитие практик моделирования транспортных процессов. Платформа RITM³ поможет НИИАТ в анализе транспортных потоков и моделировании сценариев развития, что позволит принимать обоснованные решения, направленные на улучшение транспортной инфраструктуры страны», - сказал Владимир Швецов, генеральный директор ГК Simetra.

«Сотрудничество НИИАТ и Simetra является важным шагом на пути цифровизации транспортного планирования в России. Изучив возможности программного обеспечения как одного из инструментов принятия решений, можно с уверенностью заявлять о высоком уровне отечественных разработок в этой области. Поставка программного обеспечения и обучение наших работников позволяет обеспечивать решение наших важнейших задач по импортозамещению программных комплексов и непрерывному повышению квалификации работников Института», - отметил Валерий Машков, генеральный директор ОАО «НИИАТ».