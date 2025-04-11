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Машков Валерий
|11.04.2025
|НИИАТ и Simetra объединят усилия для развития отечественного ПО в сфере транспортного моделирования 1
|19.11.2024
|ГК Simetra и НИИАТ объявили о стратегическом партнёрстве 1
Машков Валерий и организации, системы, технологии, персоны:
|Simetra RITM3 - Realtime Integrated Transport Modelling & Management & Measurements - Real time integration transport measurements modelling managemet 58 1
|Швецов Владимир 51 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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