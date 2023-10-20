Екатерина Кулагина стала операционным директором HRlink

Новым операционным директором компании-разработчика платформы кадрового электронного документооборота (ЭДО) HRlink стала Екатерина Кулагина. Екатерина будет отвечать за масштабирование бизнес-процессов и развитие команды HRlink — компания рассчитывает достичь цели в 1,5 млн пользователей платформы к концу 2023 г. Ранее Екатерина работала в информационном агентстве ТАСС на посту заместителя исполнительного директора. Об этом CNews сообщили представители HRlink.

Екатерина Кулагина три года подряд входила в рейтинг 1000 лучших менеджеров России. В 2022 г. она стала одним из победителей федерального конкурса «Лидеры России» — в суперфинале участвовали 300 участников из 56 регионов России и шести зарубежных стран, в числе которых Франция, Польша, Эстония, Белоруссия, Казахстан и ОАЭ.

Екатерина имеет большой опыт работы на управленческих позициях. С 2009 г. она возглавляла корпоративный отдел юридического департамента «СТС медиа», где занималась реструктуризацией холдинга и сделками M&A. Кроме того, она занимала должность генерального директора компании, специализирующейся на производстве сериалов, и входила в состав советов директоров ряда дочерних компаний медиагиганта.

Екатерина Кулагина

С 2016 г. Екатерина возглавляла юридический департамент ТАСС, где занималась автоматизацией процессов и централизованным сопровождением деятельности информагентства с корреспондентской сетью в более чем 60 странах мира. В 2021 г. заняла пост заместителя исполнительного директора ТАСС. На этой позиции Екатерина занималась развитием системы управления интеллектуальной собственностью, проектного офиса, цифровой трансформацией направления дистрибуции медиаконтента и расширением партнерской сети в России и на глобальном рынке. Кроме того, под ее управлением в ТАСС была запущена программа управления талантами «Проектные лидеры», включающая менторство и образовательные курсы.

В HRlink Екатерина Кулагина будет, в том числе, заниматься развитием команды и трансформацией корпоративной культуры на этапе интенсивного масштабирования, которое сейчас проходит компания.

«HRlink сейчас проходит важный этап — компания уже занимает более 50% отечественного рынка кадрового ЭДО, а по итогам года мы рассчитываем достичь планки в 1,5 млн пользователей сервиса, тем самым сохранив лидерские позиции в своем сегменте и продолжив расти в ускоренном темпе. Поэтому мы очень рады видеть одного из лучших управленцев России в нашей команде. Екатерина — опытный профессионал, который умеет организовывать бизнес-процессы так, чтобы компания добивалась поставленных целей», — сказал Дмитрий Махлин, партнер и директор по развитию HRlink.

«HRlink развивается быстрее рынка, и работа в такой амбициозной команде для меня — новый вызов. С ростом компании и расширением базы пользователей требуются новые подходы к постановке задач, их решению, анализу рынка. Уверена, что мы сможем объединить наши компетенции, и HRlink добьется поставленных целей», — отметила Екатерина Кулагина, операционный директор HRlink.

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HRlink позволяет полностью перейти на цифровой документооборот с сотрудниками, формировать, подписывать и хранить электронные кадровые документы. Сервис автоматизирует рутинные операции кадрового делопроизводства и управления трудовыми отношениями, обеспечивает экономию на доставке и хранении документов, защиту от рисков потери документов.