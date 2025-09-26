Разделы

Михаил Соловьев возглавит программу MBA «ИТ-менеджмент» в МИРБИС

Бизнес-школа МИРБИС объявила о назначении Михаила Соловьева новым руководителем программы MBA «ИТ-менеджмент». Михаил, известный специалист в области внедрения цифровых решений и развития ИТ-инфраструктуры, сменяет на этом посту Владимира Туровцева, который сосредоточится на стратегическом направлении в рамках другой программы MBA. Об этом CNews сообщили представители МИРБИС.

Назначение Михаила Соловьева – логичное продолжение трансформации программы, прошедшей за последние три года под руководством Владимира Туровцева.

«Когда я взял программу, она была в непростом состоянии. Мы перестроили все – от логики до наполнения. Сегодня это программа не только для айтишников, но и для тех, кто работает на стыке технологий и управления», – сказал Владимир, руководитель MBA «Стратегический менеджмент», управляющий партнер Logocron, победитель конкурса «Лидеры России». По его словам, именно междисциплинарность и способность говорить на одном языке с технарями, стратегами и финансистами стали ключевыми достоинствами MBA. «Я полностью доверяю Михаилу. Он не просто поддержит уровень – он продолжит дальнейшее развитие программы», – добавил Владимир.

mihail_solovev.jpg

МИРБИС
Михаил Соловьев

Михаил Соловьев пришел в МИРБИС из индустрии: сегодня он занимает позицию руководителя по развитию технологической независимости ИТ-инфраструктуры в «Т-Банке». Его подход к образованию строится на глубоком убеждении: рынку катастрофически не хватает специалистов, способных соединять технические решения с бизнес-целями.

«Мы не “гайку крутим”, – сказал Соловьев. – Мы делаем так, чтобы у бизнеса что-то работало быстрее, эффективнее, надежнее. А это требует понимания и с той, и с другой стороны. Проблема в том, что менеджеры часто не понимают, зачем вкладываться в ИT, а айтишники не умеют это объяснять. Программа MBA должна учить этому переводу – с технического на бизнес-язык».

В основе программы – реальные кейсы и отраслевой опыт. Михаил Соловьев на протяжении своей карьеры отвечал за внедрение современных технологий в крупных организациях, выводил их через этапы R&D к практическому применению, участвовал в развитии профессиональных сообществ. Он продолжает активно работать с самыми актуальными ИТ-темами, от облачных архитектур до ML-решений.

Илья Захаров, «Группа Астра»: Современный мониторинг должен отслеживать деньги, а не серверы
Цифровизация

«У меня есть внутренняя миссия – рассказывать другим, где технологии действительно дают результат. И делать это так, чтобы бизнес понимал и мог применять это у себя», – отметил он.

По его мнению, программа MBA должна стать средой моделируемого обмена опытом и точкой притяжения для тех, кто хочет разбираться в применимости технологий в разных отраслях. «Важно не гнаться за хайпом, а понимать: что работает, где и зачем. У ИT свои “звезды”, но не все из этого действительно ценно», – сказал он.

Анна Бурлакова, к.п.н., заместитель исполнительного директора МИРБИС, уверена, что новое назначение откроет программе новый горизонт: «Мы очень рады, что Михаил присоединился к нашей команде. Его опыт и вовлеченность в реальную цифровую трансформацию крупных компаний придаст программе практический вектор и усилит ее потенциал».

