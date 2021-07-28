«М.видео-Эльдорадо» откроет распределительные центры на Юге, в Поволжье, Сибири, на Урале и Дальнем Востоке

Группа «М.видео-Эльдорадо» на 70 тыс. м3 увеличивает мощности распределительных центров и открывает новые площадки в Самаре, Краснодаре и Красноярске, а также вдвое увеличивает складские мощности в Екатеринбурге и Владивостоке. Это один из этапов развития региональной фулфилмент-сети, который обеспечит более быстрое пополнение стоков магазинов и более оперативную клиентскую доставку на дом на фоне роста GMV и онлайн-продаж, в ряде случаев сроки доставки онлайн-заказов могут сократиться в четыре раза.

Развитие дистрибуционной сети отвечает долгосрочной стратегии компании, предполагающей двукратный рост бизнеса до 2025 г., значительное расширение ассортимента, в том числе по модели маркетплейса, и дальнейшее повышение уровня сервиса. Общие онлайн-продажи «М.видео-Эльдорадо» за последние два года выросли втрое, ассортимент ритейлеров, в том числе, за счёт модели маркетплейса, также вырос в три раза. На этом фоне группа «М.видео-Эльдорадо» наращивает мощность логистической инфраструктуры в регионах – в Поволжье, на Юге, на Урале, в Сибири и Дальнем Востоке. Компания откроет три новых распределительных центра в Самаре, Краснодаре и Красноярске, а также трансформирует региональные платформы в Екатеринбурге и Владивостоке, в два раза увеличив их площадь. Таким образом, количество распределительных центров вырастет до 13, их размер превысит 520 тыс. м3.

Новые складские комплексы позволят аккумулировать до 25 тыс. наименований бытовой и цифровой техники основного ассортимента «М.Видео и Эльдорадо» с учётом специфических потребностей каждого из регионов. Распределительные центры обеспечат более быстрое пополнение региональных платформ, собственных стоков магазинов, самовывоз и клиентскую доставку интернет-заказов в течение 24 часов в городах присутствия и их сателлитах в радиусе 130 км. В результате расширения логистической инфраструктуры «М.Видео и Эльдорадо» сроки доставки некоторых онлайн-заказов могут сократиться в четыре раза.

Директор по управлению поставками, дистрибьюцией и логистикой группы «М.видео-Эльдорадо» Ирина Дементьева сказала: «Развитие логистики и фулфилмента является одной из ключевых составляющих достижения стратегической цели «М.видео-Эльдорадо» – удвоения объёмов бизнеса к 2025 г. Мы планируем ускорить все логистические процессы, и расширение нашего присутствия в регионах – один из этапов в рамках трансформации всех дистрибуционной сети группы. Мы постоянно улучшаем целевые показатели сервиса для широкого пула техники, причём как собственного стока, так и партнёрского – 98% заказов «М.Видео и Эльдорадо» доставляют в срок. До 10% складских мощностей может занять хранение высокооборачиваемых товаров мерчантов по мере масштабирования маркетплейса группы, что позволит расширить ассортимент техники и комплементарных товаров. При этом в быстрой доставке мы продолжаем опираться на развитую сеть магазинов. Расширение распределительных мощностей даёт нам возможность более точечно формировать наполнение складов и магазинов, принимая во внимание особенности потребительского спроса в регионе, тем самым сильнее конкурируя с местными игроками в доступности и с маркетплейсами в скорости».

«М.видео-Эльдорадо» развивает смешанную логистическую модель, используя как собственные операции, так и аутсорсинг – компании, имеющие опыт работы с большим объёмом операций, значительные ресурсы и практикующие комплексный подход (доставка крупной и мелкой техники, кросс-докинг, работа с ПВЗ, клиентская доставка, пополнение магазинов). Партнёрами новых открытий стали ПЭК в Самаре, «Фаворит-логистика» в Краснодаре и «Смайл» в Красноярске.