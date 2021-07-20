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Интеграция Бизнес-приложения Внедрения
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«Приволжская медиашкола» внедрила «Р7-офис»

Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Приволжская медиашкола» сообщило о завершении перевода сотрудников на российское офисное ПО «Р7-офис». Внедрение отечественного решения помогло систематизировать бизнес-процессы и оптимизировать работу со слушателями учреждения.

Интеграция «Р7-офис» стала результатом длительного процесса отбора и тестирования. «Приволжская медиашкола» искала решение, которое позволяет сотрудникам одновременно работать с документами. Вопрос совместного доступа был для учреждения особенно актуальным после перехода на удаленную работу в 2020 г.

В ходе тестирования специалисты опробовали ряд иностранных и российских решений, но большинство из них не прошло в финал из-за чрезмерной функциональности и сложного для восприятия интерфейса.

В связи с тем, что бизнес-процессы образовательной организации зависят от календарного времени, для руководства компании отдельным приоритетом была возможность использования календаря как инструмента совместной работы. «Р7-офис» оказался одним из немногих отвечавших этому требованию решений.

Выбору отечественной разработки также способствовал бесплатный пробный период в 180 дней, во время которого сотрудникам школы удалось освоиться с работой в приложениях «Р7-офис», а руководству – увидеть эффективность инструментария на практике.

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