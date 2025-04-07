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K2 Cloud и ИТ-компания ФТО объявили о стратегическом партнерстве

Российский провайдер облачных решений K2 Cloud и ИТ-компания ФТО объявили о стратегическом партнерстве. Цель сотрудничества — улучшение сервиса оказания услуг по «1С» для российских предприятий. В частности, перенос решений на облачные платформы. Об этом CNews сообщили представители K2 Cloud.

Согласно исследованию K2 Cloud, основными причинами, по которым коммерческие компании заинтересованы в переносе «1С» в облако, являются: повышение надежности этой системы, обеспечение доступности данных, снижение затрат на ИТ-инфраструктуру и улучшение масштабируемости. В условиях растущего спроса на облачные решения, партнерство с ФТО позволит K2 Cloud предоставить клиентам поддержку «1С» в любое время и на любом расстоянии.

ФТО имеет 20-летний опыт в области внедрения и сопровождения решений на платформе «1С» в России. Компания является официальным партнером фирмы «1С». Экспертиза ФТО подтверждена статусами «1С:Центр ERP», «Центр компетенций 1С:КОРП» и «1С:Центр реальной автоматизации», а процессы клиентского сервиса соответствуют международному стандарту ISO 9001:2015.

Благодаря партнерству компаний K2 Cloud и ФТО заказчики получат следующие возможности: комплексные облачные решения для 1С – интеграция облачной инфраструктуры K2 Cloud с профессиональным сопровождением от ФТО обеспечит доступность систем «1С»; гарантированный SLA с временем реакции на бизнес-критичные инциденты до 15 минут, а также обеспечение сервиса в любых часовых поясах; масштабируемость и гибкость систем «1С».

«По данным нашего исследования, перенос «1С» в облако помогает компаниям снизить затраты на ИТ-инфраструктуру до 30%, повысить доступность систем до 99,9% и обеспечить гибкость в масштабировании ресурсов. Партнерство с ФТО дает K2 Cloud возможность оказывать услуги комплексно, обеспечивать гибкий и качественный формат технической поддержки и распространить на нее наше видение уровня обслуживания, ведь наш SLA всегда являлся одним из самых высоких на рынке», — отметила менеджер продукта K2 Cloud Анжелика Захарова.

«Благодаря партнерству с K2 Cloud, мы сможем предлагать клиентам дополнительные решения, которые становятся доступными при размещении инфраструктуры 1С в облаке. В первую очередь, новые опции будут актуальны в ситуациях, когда необходимо решать задачи масштабирования и оптимизации в короткие сроки», – сказал управляющий партнер ФТО Владимир Малах.

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