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HeadHunter получила 90% в сервисе автоматизированного подбора персонала Skillaz

Рекрутинговая платформа HeadHunter увеличила свою долю в сервисе автоматизированного подбора персонала Skillaz еще на 15%, потратив на это, по разным оценкам экспертов, от 300 млн до 600 млн руб. До этого hh.ru уже потратил на Skillaz 943 млн руб. Полмиллиарда из них получили бывшие топ-менеджеры «Мегафона».

Доля выросла на 15%

Рекрутинговая платформа HeadHunter (hh.ru) увеличила долю в разработчике технологий для автоматизации подбора персонала Skillaz на 15%, до 90%. Это следует из данных ЕГРЮЛ, на которые обратил внимание RB.RU. Пресс-служба hh.ru подтвердили редакции факт сделки, но деталей не раскрыли.

С 27 августа 2024 г. АО «ИК Хэдхантер» вошел в состав учредителей с долей 15% ООО «Скиллаз». У основателя и гендиректора компании Андрея Крылова осталось 10,1%. Еще 74,99% владеет ООО «Хэдхантер».

По итогам 2023 г. выручка Skillaz составила 723 млн руб., по данным издания, это почти 80%-ный рост год к году. Чистая прибыль увеличилась на 197%, до 105 млн руб.

Возможная стоимость доли

Аналитики Freedom Finance Global оценивают доля в 15% Skillaz на конец 2023 г. примерно в 495–525 млн руб. Они основывают свой расчет на финансовых показателях бизнеса за 2023 г. и предполагают, что общая его стоимость — 3,3–3,5 млрд руб. Если компания продолжила наращивать выручку и чистую прибыль в первом полугодии 2024 г. прежними высокими темпами, стоимость доли в 15% в ней могла вырасти до 520–655 млн руб., говорят аналитики.

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hh.ru
HeadHunter потратил около миллиарда рублей на платформу Skillaz

Аналитик ФГ «Финам» Никита Степанов дает более низкую оценку — больше двух млрд руб. вся компания и около 300 млн руб. доля в 15%. «Предположение об оценке было сделано на основе того, что в 2022 г. компания оценивалась в 1,55 млрд руб. Учитывая дефицит рабочей силы в России и необходимость подобных платформ, стоимость непубличной компании вполне могла вырасти на треть за два года», — пояснил Степанов.

История владения Skillaz топ-менеджерами «Мегафона»

Ранее HeadHunter уже потратил 943 млн руб. на установление контроля над сервисом Skillaz. 556 млн руб. из них были выплачены бывшим топ-менеджерам «Мегафона», включая экс-гендиректора оператора Сергея Солдатенкова.

Skillaz был основан в 2017 г. Андреем Крыловым. В 2018 г. четыре топ-менеджерам «Мегафона» — президент Сергей Солдатенков, операционный директор Анна Серебренникова, директор по безопасности Петр Комаров, главный бухгалтер Любовь Стрелкина — приобрели сначала 28% в Skillaz, а потом еще 23,3%. К 2020 г. все упомянутые топ-менеджеры «Мегафона» покинули компанию.

HeadHunter вошел в число совладельцев Skillaz в 2019 г., приобретя долю размером 25,01% за 232 млн руб. Также же был заключен опцион на выкуп еще 40%, который был реализован в 2021 г. После этого доля HeadHunter выросла до 65,02%. Тогда финансовые результаты Skillaz были скромнее — за период с 31 марта 2021 г. по 31 декабря 2021 г. он принес HeadHunter 255 млн руб. выручки и 200 млн руб. убытка до налогооблажения.

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Далее HeadHunter приобрел долю размером 10% за 155 млн руб. В результате Солдатенков получил 347 млн руб., Комаров, Серебрянникова и Стрелкина – по 69,5 млн руб.

Крылов оставался владельцем доли размером 25,01% в основанной им компании. Небольшая часть из принадлежащей ему доли в Skillaz была заложена бывшим топ-менеджерам «Мегафона»: от 0,3% до 1,5% на каждого из четырех упомянутых персон.

Анна Любавина

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