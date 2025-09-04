Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 182222
ИКТ 14153
Организации 11009
Ведомства 1487
Ассоциации 1059
Технологии 3503
Системы 26135
Персоны 78326
География 2936
Статьи 1552
Пресса 1244
ИАА 715
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2710
Мероприятия 869

Степанов Никита


УПОМИНАНИЯ


04.09.2025 ИТ-«внучка» «Ростелекома» хочет провести IPO до конца 2025 года 1
29.08.2024 HeadHunter получила 90% в сервисе автоматизированного подбора персонала Skillaz 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Степанов Никита и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 9567 1
HeadHunter Group - Skillaz - Скилаз - Новые Эйчар-Технологии 60 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 592 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1139 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32904 1
Солдатенков Сергей 161 1
Стрелкина Любовь 10 1
Крылов Андрей 26 1
Комаров Петр 4 1
Серебренникова Анна 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 152740 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50195 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6509 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7705 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6214 1
Альфа-Банк - RB.RU - РБ.РУ - РБточкаРУ - Русбейс 31 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1381909, в очереди разбора - 735838.
Создано именных указателей - 182222.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

eSIM против обычной SIM-карты: что лучше?

Самые полезные приложения для владельцев электромобилей: выбор ZOOM

Экономим место: лучшие неттопы и мини-ПК для учебы стоимостью до 50 000 рублей

Показать еще

Наука

Улитка может отрастить свои глаза заново всего за месяц — как это поможет людям?

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — рисункам на ней 2300 лет

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: