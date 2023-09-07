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Аналитика МТС: рынок долгосрочной аренды девайсов вырастет в 17 раз к 2027 году

ПАО «МТС», цифровая экосистема, проанализировала российский рынок долгосрочной аренды устройств (DaaS — Device-as-a-service). Объем рынка может вырасти в 17 раз и превысить 15 млрд руб. к 2027 г. Об этом CNews сообщили представители МТС.

По оценкам аналитиков центра инноваций и инвестиций MTS StartUp Hub, размер рынка Device-as-a-service (в него входят смартфоны, ноутбуки, планшеты, средства индивидуальной мобильности, игровые приставки, а также средства индивидуальной мобильности, например, самокаты) составил 900 млн руб. в 2022 г., при этом к 2027 г. рынок может увеличиться в 17 раз и превысить 15 млрд руб.

Основными драйверами роста модели DaaS станет рост цен на электронику, низкая ежемесячная стоимость подписки, гибкость подписочной модели (ввиду возможности отказа от подписки в любой момент).

Как объясняют аналитики, для данной модели не обязательно, чтобы девайсы по подписке были новыми, часть из них будет восстановленными – именно на б/у устройствах больше всего зарабатывают компании в модели DaaS. В таком случае, рост рынка станет невозможным без появления крупных сервисных компаний, которые смогут обеспечить стабильный поток восстановленной техники для ее дальнейшей сдачи по подписке.

Аналитики MTS StartUp Hub отмечают, что игрокам на российском рынке долгосрочной аренды устройств придется бороться за клиента с развитыми кредитными инструментами – беспроцентная рассрочка, кредит, BNPL.

«Рост потребления по моделям аренды и совместного использования – устойчивый долгосрочный тренд. Для нас, как экосистемного игрока, это важный и комплементарный бизнес. Мы сами уже запустили сервис подписки на смартфоны и видим в нем большой потенциал», — отметил вице-президент по стратегии и развитию МТС Александр Горбунов.

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MTS StartUp Hub – центр инноваций и инвестиций МТС. Основные направления работы — венчурные инвестиции и коммерческое сотрудничество. Корпоративный венчурный фонд МТС существует три года и инвестирует в стартапы стадий round A+/B, которые имеют стратегическую ценность для экосистемы МТС. География инвестиций фонда — стартапы из России и стран СНГ. Сумма инвестиций составляет от $0,5 млн до $5 млн.

Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.

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