Интегратор «ОТР 2000» пополнил свой портфель MDM-продуктами «Юниверс Дата»

«ОТР 2000» планирует использовать в своих проектах продукты из линейки российского разработчика ПО в области управления данными «Юниверс Дата». Соответствующее соглашение было подписано между «ОТР 2000» и мастер-дистрибьютером продуктов «Юниверс Дата» на российском рынке – DIS Group. Об этом CNews сообщили представители DIS Group.

«ОТР 2000» расширит возможности для предоставления услуг в области работы с нормативно-справочной информацией в корпоративных информационных системах, интеграции и управления мастер-данными для крупных предприятий. Интегратор пополнит свою линейку продуктами «Юниверс Дата»: «Юниверс MDM», «Юниверс DG», «Юниверс SmartETL» и «Юниверс DQ».

«ОТР 2000» специализируется на разработке ПО и внедрении проектов в области цифровизации бизнеса и госсектора, а также реализации комплексных инженерно-технических решений. Компания предлагает собственную ERP-систему, продукты для управления гибридным облаком, хранения и криптографической защиты информации и др.

Компания «Юниверс Дата» является разработчиком отечественных продуктов в области управления данными. Программные продукты «Юниверс Дата» входят в линейку решений для управления данными, которые реализует компания DIS Group.

«Наше сотрудничество позволит расширить круг заказчиков и заполнить рынок самыми современными и в то же время российскими решениями, которые прошли многоступенчатый процесс формирования, для более широкого и качественного применения на российском рынке при доказанной эффективности при работе с отечественным ПО», – сказал заместитель директора по развитию бизнеса «ОТР 2000» Александр Горбунов.

«Продуктовая линейка «Юниверс Дата» входит в Единый реестр российского ПО, а MDM-продукт является самым зрелым на рынке и обладает возможностью гибкой кастомизации под требования заказчика. Сотрудничество с «ОТР 2000» расширит наши возможности и позволит предложить широкому кругу клиентов востребованную универсальную платформу, которая решает задачи импортозамещения в области управления данными», – отметил генеральный директор DIS Group Павел Лихницкий.

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ООО «ОТР 2000» — российский ИТ-интегратор, разработчик заказного ПО. Реализовано более 3000 проектов. Входит в перечень системообразующих организаций российской экономики в сфере информации и связи (2020 г., Минцифры России). Собственные программные решения включены в Единый реестр российского ПО. Среди продуктов – платформа управления гибридным облаком «СУПеР», система Doc Flow – универсальная фронт-офисная система (УФОС), решения (SSO), обеспечивающие доступ к различным информационным ресурсам из Единого окна: «Единая Точка Доступа», универсальный сервер безопасности и универсальный сервер криптографической защиты информации.

DIS Group – ИТ-компания, которая предлагает решения в области управления данными, бизнес-аналитики, защиты информации, а также осуществляет консалтинг и внедрение проектов по данным направлениям. Компания работает с поставщиками продуктов и решений, включенных в реестр российского ПО. DIS Group является мастер-дистрибьютером решений таких российских компаний-разработчиков как «Юниверс Дата», «Дата Инновации» и «Датафлот».

«Юниверс Дата» – российский разработчик программного обеспечения в области управления данными. Портфолио компании включает в себя продукт для выстраивания полного цикла управления данными в организации «Юниверс DG», продукт по управлению мастер-данными «Юниверс MDM», решение по интеграции данных «Юниверс ETL», а также продукт по управлению качеством данных «Юниверс DQ». Мастер-дистрибьютером всей продуктовой линейки «Юниверс Дата» на российском рынке является компания DIS Group.