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Индексная книга (каталог) CNews*
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ОТР ГК ОТР.УСБ ОТР Универсальный сервер безопасности

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


22.05.2024 Интегратор «ОТР 2000» пополнил свой портфель MDM-продуктами «Юниверс Дата» 1
21.09.2023 Российский разработчик ОТР 2000 обеспечил переход Счетной Палаты РФ на импортозамещенный стек технологий 3
09.11.2022 Григорий Куликов -

Глобальный передел рынка ИБ: Какие средства защиты информации выбрать?

 2
04.10.2022 Григорий Куликов -

Глобальный передел рынка ИБ: Какие средства защиты информации выбрать?

 2

Публикаций - 5, упоминаний - 9

ОТР ГК и организации, системы, технологии, персоны:

ОТР ГК - ОТР 2000 227 5
Oracle Corporation 7074 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 4
Microsoft Corporation 25775 3
Broadcom - VMware 2610 2
SAP SE 5601 2
Cisco Systems 5372 2
IBM - International Business Machines Corp 9699 2
Код Безопасности 812 2
DIS Group - Data Integration Software - Дата Интегрэйшн Софтвер 204 2
Юниверс дата - ЮД Капитал УК 33 2
Т1 ИИ - Т1 Искусственный интеллект 64 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 648 1
Ред Софт - Red Soft 1236 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 1
Крок - Croc 1964 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 1
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 986 1
Рексофт - Reksoft 488 1
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1084 1
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 417 1
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Датафлот 12 1
Ferrum IT Group - Феррум АйТи Групп 17 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 3
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 2
ГРБС - Главный распорядитель бюджетных средств 44 2
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 1
Федеральное казначейство России 1949 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 3
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 3
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5194 3
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5132 3
Кибербезопасность - SSO - Single Sign-On - Технология единого входа - ESSO - Enterprise Single Sign-On - однократная идентификация для предприятий 804 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 3
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2769 3
ГОСТ Р 56939 - Защита информации. Разработка безопасного программного обеспечения 87 3
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4344 3
Инфраструктурное ПО - Инфраструктурное программное обеспечение 366 2
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3319 2
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 3023 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 2
Кибербезопасность - ENF - Enterprise Network Firewall - Межсетевой экран - Корпоративный фаервол 379 2
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1395 2
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 2
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7923 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 2
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 2
Кибербезопасность - PAM - Privileged Access Manager - Контроль и управление привилегированным доступом пользователей - DAG - Data Access Governance - DACL - Discretionary Access Control List - список избирательного управления доступом 635 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 2
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4280 2
ФСТЭК РФ НДВ - сертификат средств защиты информации по уровню контроля отсутствия недекларированных возможностей - ФСТЭК РФ СЗИ - Государственный реестр сертифицированных средств защиты информации 634 2
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 2
Кибербезопасность - Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО - зомби-сеть - Сетевой червь - Почтовый червь - Интернет-червь - Паразитный (несанкционированный, вредоносный) трафик 1433 2
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 2023 2
Бухгалтерия - Учётные системы - Accounting systems - Учетные решения - Accounting Engine - Финансовый учёт - Информационная система финансового учета 358 2
S3 - Simple Storage Service - облачное объектное хранилище 288 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1530 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2881 1
DQ - Data Quality - Качество данных - Актуальность данных 483 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 731 3
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 265 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux Directory 16 2
Linux OS 11533 2
Microsoft Windows 16882 2
Код Безопасности - Secret Net НСД СЗИ - Secret Net Studio - Secret Net LSP 165 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 2
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1316 2
Код Безопасности - ПАК Соболь АПМДЗ - Аппаратно-программный модуль доверенной загрузки 113 2
Код Безопасности - Континент TLS VPN 15 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 2
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 1
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 620 1
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 437 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
3Logic Group - Ревотех - Гравитон 240 1
Flant DKP - Flant Deckhouse Kubernetes Platform 213 1
Баррикады ИЦ - Горизонт-ВС ПАК 30 1
ОТР ГК - ОТР.ГУРУ 3 1
МСК Групп - Даком М - SpaceVM - Экосистема виртуализации 114 1
Юниверс дата - Юниверс MDM 43 1
Юниверс дата - Юниверс DQ 6 1
Юниверс дата - Юниверс DG - Юниверс Data Governance 38 1
Юниверс дата - Юниверс ETL 8 1
Ред Софт - Ред Виртуализация 117 1
Мылицын Роман 111 2
Коростелев Павел 43 2
Мылицин Роман 4 2
Куликов Григорий 7 2
Петров Михаил 139 1
Горбунов Александр 55 1
Лихницкий Павел 71 1
Рязанкин Максим 2 1
Косташ Ксения 1 1
Власенко Алексей 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 5
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 514 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 4
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1164 2
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Самозанятые - Федеральный закон 422-ФЗ - Об установлении специального налогового режима для работающих на себя граждан (самозанятых) - Фрилансер - Freelancer 699 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 2
Инвентаризация - Пересортица - Инвентарные книги - Инвентарные операции - Inventory 608 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3821 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 1
Список системообразующих предприятий РФ 328 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 3
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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