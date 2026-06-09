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Aladdin R.D. Liveoffice

СОБЫТИЯ

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09.06.2026 «Аладдин» и «Группа Астра» объединили инфраструктуру и безопасность в единую экосистему 1
29.05.2026 Aladdin LiveOffice совместим с платформой Termidesk VDI 6.1.1 2
Рынок ИТ: итоги 2022 2
23.01.2024 Fortis и «Аладдин» подписали дистрибьюторское соглашение 1
22.05.2023 Организация безопасной дистанционной работы в госведомстве: опыт ФНС 4
16.05.2023 Сергей Груздев -

Сергей Груздев, "Аладдин Р.Д.": Безопасная дистанционная работа с личного компьютера возможна

 5
12.08.2022 Treolan объявила о сотрудничестве с «Аладдин Р.Д.» 1
02.06.2022 Безопасная «удаленка» для КИИ: как организовать и развивать 2
04.03.2022 «Аладдин Р.Д.» выпустила новый продукт линейки Jacarta Management System – JMS 4LX для Linux 1
06.12.2021 Продукты и решения компании «Аладдин Р.Д.» совместимы с ноутбуком «Гравитон Н15И‑К2» 3
17.02.2021 Средство обеспечения безопасной дистанционной работы Aladdin Liveoffice сертифицировано ФСТЭК России 2
15.08.2012 Американский гуру по продаже «облаков» возглавил российский стартап 1
21.02.2012 Symantec купила поставщика облачных решений хранения и архивирования данных LiveOffice 1
10.04.2007 LiveOffice: Sentinel выследит почтовые угрозы 1

Публикаций - 15, упоминаний - 28

Aladdin R.D. и организации, системы, технологии, персоны:

Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. - Aladdin Software Security R.D. 617 11
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3217 7
Microsoft Corporation 25888 2
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1732 2
IBS - ИБС экспертиза - IBS Expertise 172 2
3Logic Group - Новый Ай Ти Проект 166 2
Innovative People - Инновейтив Пипл 52 1
РусБИТех - Увеон – облачные технологии - Uveon 282 1
Colizeum - Колизеум - F5 Центр Киберспорта 12 1
Intel Security McAfee - Secure Computing 37 1
3Logic Group - Xellon - Кселлон 5 1
Unitree Robotics 29 1
3Logic Group - Берегит - АТПЦ - Ай Ти Проект Центр 5 1
3Logic Group - Robort by 3Logic Group 11 1
ЭЛСИ ГК 12 1
Cisco Systems 5383 1
Softline - Софтлайн 3818 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2406 1
Veritas Technologies - Веритас Текнолоджис - Veritas Software Corporation 337 1
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1519 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 418 1
Крок - Croc 1971 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 625 1
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 1016 1
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 495 1
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1114 1
АйТи - АО Фирма АйТи Информационные технологии 1523 1
ХайТэк - Hi-Tech 247 1
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 356 1
Ланит - Treolan - Треолан - Ланит Дистрибуция - Ланит Трейдинг - Ландис 233 1
3data - 3дата 105 1
CommuniGate Systems - СталкерСофт 229 1
Comindware - Колловэар 210 1
Fortis - Фортис 43 1
K2 - К2РУ - SourceCode 158 1
Ecwid - Эквид 35 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1847 2
InFortis 2 1
Runa Capital 158 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5872 11
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3703 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3367 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 4062 2
Минобороны РФ - ВКС РФ - Капустин Яр ГЦМП - государственный центральный межвидовой ракетный полигон в Астраханской области России 18 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1452 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5483 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2383 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55033 9
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13673 9
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 36100 8
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15573 8
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5295 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26522 7
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 34046 7
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10364 6
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28638 5
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 1110 5
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель - Flash-накопитель 1918 5
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4235 4
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LiveUSB - LiveUSB OS 13 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13632 3
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3925 3
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 2145 3
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1935 3
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10691 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13347 3
RDP - Remote Desktop Protocol - Протокол удалённого рабочего стола - RDG - Remote Desktop Gateway - Шлюз удаленных рабочих столов 457 3
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Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 3028 2
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Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10195 2
Linux OS 11684 8
Microsoft Windows 17040 5
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1661 5
Aladdin R.D. - JaCarta СКЗИ 266 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 750 3
Aladdin R.D. - Крипто БД 13 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1053 2
Intel x86 - архитектура процессора 2188 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux CE - Astra Linux Common Edition 108 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Элвис-Плюс - Застава АПК - аппаратно-программный комплекс 53 2
Aladdin R.D. - Secret Disk 91 2
3Logic Group - Ревотех - Гравитон 267 2
Aladdin R.D. - Aladdin 2FA 15 1
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 373 1
3Logic - Raskat ПК 39 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 507 1
КриптоПро УЦ - КриптоПро Удостоверяющий центр 31 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1848 1
Aladdin eCA - Aladdin Enterprise CA - Aladdin Enterprise Certificate Authority 27 1
Aladdin SecureAdmin 1 1
3Logic - FragMachine 11 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 688 1
Microsoft СА - MS CA - Microsoft Certificate Authority - Microsoft Certificate Services 54 1
3Logic Group - Xellon - gitee 9 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux Server 45 1
3Logic Group - Citic RXR - пожарный робот 4 1
Aladdin R.D. - LiveTSM 3 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Server Core 7 1
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 388 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7725 1
Apple iPad 4027 1
Microsoft Windows 10 1959 1
Nvidia Tesla GPU 212 1
СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 326 1
AMD EPYC - AMD EPYC Rome - AMD EPYC Genoa - AMD EPYC Milan - Серия микропроцессоров 283 1
Microsoft Azure Stack - Microsoft Azure Stack HCI 81 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1726 1
InfoTeCS - ViPNet Client 123 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 310 1
Microsoft Windows BitLocker 942 1
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Фазлыев Руслан 7 1
Шевцов Дмитрий 9 1
Мазов Сергей 4 1
Судаков Максим 2 1
Казначеев Евгений 1 1
Синицын Евгений 5 1
Афанасьев Григорий 2 1
Пакостин Андрей 1 1
Кролевецкий Алексей 1 1
Мылицын Роман 111 1
Семенов Александр 169 1
Халяпин Сергей 101 1
Хала Илья 50 1
Тен Антон 46 1
Цыпляев Максим 44 1
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Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7118 1
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 470 1
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CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 4284 2
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 1
IDC - International Data Corporation 5001 1
CNews Fast рейтинг 55 1
CNews Рынок ИТ-услуг 171 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС Академия - учебный центр НОЧУ ДПО 12 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Мытищинский филиал МГТУ имени Н. Э. Баумана - Московский государственный университет леса, МГУЛ - Московский лесотехнический институт, МЛТИ 12 1
ЯГТУ - Ярославский государственный технический университет 11 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
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