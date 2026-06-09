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Aladdin R.D. Liveoffice
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Публикаций - 15, упоминаний - 28
Aladdin R.D. и организации, системы, технологии, персоны:
|Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1847 2
|InFortis 2 1
|Runa Capital 158 1
|Груздев Сергей 48 4
|Фазлыев Руслан 7 1
|Шевцов Дмитрий 9 1
|Мазов Сергей 4 1
|Судаков Максим 2 1
|Казначеев Евгений 1 1
|Синицын Евгений 5 1
|Афанасьев Григорий 2 1
|Пакостин Андрей 1 1
|Кролевецкий Алексей 1 1
|Мылицын Роман 111 1
|Семенов Александр 169 1
|Халяпин Сергей 101 1
|Хала Илья 50 1
|Тен Антон 46 1
|Цыпляев Максим 44 1
|Колосов Антон 8 1
|Петренко Сергей 33 1
|Фоменко Алексей 21 1
|Василенков Александр 11 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1480111, в очереди разбора - 724583.
Создано именных указателей - 202865.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1480111, в очереди разбора - 724583.
Создано именных указателей - 202865.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.