Aladdin LiveOffice совместим с платформой Termidesk VDI 6.1.1

Компании «Аладдин» и «Увеон – облачные технологии» (входит в «Группу Астра») объявляют о совместимости специализированного средства для безопасной дистанционной работы Aladdin LiveOffice с платформой для управления инфраструктурой виртуальных рабочих мест Termidesk VDI 6.1.1. Об этом CNews сообщили представители «Аладдин».

В ходе проверки было протестировано безопасное удаленное подключение пользователей к инфраструктуре Termidesk VDI версии 6.1.1 с использованием Aladdin LiveOffice. В результате была подтверждена корректность работы системы в условиях защищенного удаленного доступа, включая функции безопасной авторизации, шифрования каналов связи и управления цифровыми идентификаторами.

Совместное использование решений Aladdin LiveOffice и Termidesk VDI позволяет расширить возможности сотрудников для безопасной дистанционной работы. Комплексное решение обеспечивает защищенный доверенный доступ как к виртуальным машинам, так и к отдельным приложениям, гарантируя соответствие требованиям Приказа №117 ФСТЭК России.

Aladdin LiveOffice – это специализированное сертифицированное средство, которое позволяет безопасно подключаться к корпоративным системам с личного компьютера. Решение представляет собой программно-аппаратный комплекс в форм-факторе USB-накопителя. Он построен на технологии LiveUSB: сотрудник загружает с этого носителя доверенную операционную систему, устанавливает защищенное V*N-соединение и работает в терминальном режиме. Данные при этом не сохраняются на локальном диске, а сам пользователь лишен возможности скопировать служебную информацию, распечатать ее на локальном принтере, скомпрометировать свои учетные данные или загрузить в информационную систему организации троян или вирус.

Termidesk VDI – это мультиплатформенное решение для создания инфраструктуры виртуальных рабочих мест и организации безопасной удаленной работы сотрудников.

«Совместимость Aladdin LiveOffice с Termidesk VDI 6.1.1 позволяет заказчикам объединить безопасность LiveUSB-доступа с гибкостью VDI-инфраструктуры. Сотрудник работает из недоверенной среды, но корпоративные данные остаются под полным контролем ИТ и ИБ служб — без компромиссов между удобством и защитой», — сказал Алексей Кролевецкий, архитектор продуктов «Аладдин».

«Востребованность удаленной работы в настоящее время поднимает важность обеспечения безопасности и защищенности подключения сотрудника к информационным ресурсам, необходимым ему для работы. Совместное решение Aladdin LiveOffice и Termidesk VDI 6.1.1 обеспечивают высокий уровень защищенности и соответствие высоким требованиям ИБ подразделений в компаниях», — отметил Сергей Халяпин, директор по развитию новых рынков и технологических партнеров «Увеон - облачные технологии».

