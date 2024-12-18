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Нейросети научили сервисы «Яндекса» понимать чувашскую речь

«Яндекс» добавил в свои сервисы технологию синтеза и распознавания чувашской речи, использующую нейросети. Она появилась в «Переводчике», «Поиске» и «Клавиатуре». Это уже второй язык народов России, для которого «Яндекс» использует такую технологию, — первым был татарский, который стал доступен летом 2024 г. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Чувашский язык появился в «Переводчике» в 2020 г., но до сих пор сервис понимал только текстовые запросы. Теперь в нем доступен и голосовой ввод на этом языке. В мобильном приложении «Переводчика» также появился режим диалога на чувашском — это позволяет общаться с носителями языка без его знания. К примеру, один пользователь может задавать вслух вопросы по-русски, другой отвечать по-чувашски, а приложение будет переводить и озвучивать фразы на соответствующих языках.

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Переводить на другие языки с чувашского по голосовому вводу теперь можно и прямо «Поиске» «Яндекса». А на «Клавиатуре» голосовой ввод по-чувашски пригодится, например, когда не хочется печатать текст вручную или когда на это нет времени. Достаточно произнести фразу, и сервис мгновенно преобразует ее в текст.

«Яндекс» развивает проект по интеграции языков народов России совместно с Федеральным агентством по делам национальностей, Домом народов России и региональными языковыми институтами России. Необходимые данные для разработки технологии синтеза и распознавания чувашской речи специалисты «Яндекса» собрали с помощью Чувашского государственного института гуманитарных наук. В 2024 г. в рамках проекта «Яндекс» уже добавил в свои сервисы перевод с осетинского языка, значительно улучшил перевод с марийского языка, а также внедрил синтез и распознавание татарской речи. В будущем «Яндекс» также внедрит в свои сервисы перевод для более чем 20 языков народов России.

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