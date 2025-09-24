В «Яндекс Переводчике» появились карачаево-балкарский и кабардино-черкесский языки

В «Яндекс Переводчике» появились два новых языка: карачаево-балкарский и кабардино-черкесский. Переводить текст можно на сайте и в мобильном приложении, а также прямо в «Поиске». Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Проект, направленный на поддержку языков народов России в сервисах «Яндекса», компания запустила в 2023 г. совместно с Домом народов России и Федеральным агентством по делам национальностей. Сейчас в «Переводчике» доступны 14 языков страны — вдвое больше, чем на старте проекта.

Сервис позволяет переводить тексты с карачаево-балкарского и кабардино-черкесского языков на более чем сотню других языков и обратно. С помощью перевода можно изучать родной язык, читать на нем тексты и знакомиться с образцами национальной культуры. Помимо двух новых языков России, на сервисе доступны татарский, башкирский, марийский, горномарийский, удмуртский, чувашский, якутский, тувинский, осетинский, коми, эрзянский и мокшанский. Эти языки являются официальными или государственными в 12 субъектах страны.

Для некоторых языков России доступен не только перевод текста, но и голосовой ввод и озвучка. Например, можно послушать, как звучит слово на татарском, или ввести запрос голосом — сервис распознает фразу и покажет ее перевод. В основе этих функций лежит технология распознавания и синтеза речи. Сейчас она работает для татарского, чувашского, башкирского и удмуртского языков.