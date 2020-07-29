НПО «Энергомаш» создало систему корпоративного поиска на основе ИИ Abbyy

НПО «Энергомаш», входящее в госкорпорацию Роскосмос, ввело в промышленную эксплуатацию корпоративную интеллектуальную информационно-поисковую систему на базе Abbyy Intelligent Search. Технологии обработки естественного языка (NLP) в составе решения Abbyy позволяют более 2 тыс. сотрудников предприятия за секунды находить нужные документы, соответствующие запросу по смыслу. Единая точка доступа к информации помогает компании экономить время на поиске данных, быстрее разрабатывать новые технологии и принимать стратегические решения о развитии бизнеса.

Проект реализован совместно с Abbyy и технологическим партнером компании. Специалисты создали для сотрудников НПО «Энергомаш» поиск по 1 млн документов, хранящихся в 7 корпоративных системах, с разграничением прав доступа к информации в зависимости от полномочий пользователя в каждой информационной системе.

В своей работе специалисты НПО «Энергомаш» используют множество информационных систем, среди которых TeamCenter, LanDocs, ИСУП, Галактика ERP, Галактика АММ, «ИБД», файловое хранилище и другие. В процессе цифровой трансформации предприятия существенно возрастает объем данных, хранимых в электронном виде, а также добавляются новые информационные источники. Интеллектуальная система поиска позволяет сотрудникам НПО «Энергомаш» находить релевантные документы, в том числе когда искомая информация изложена другими словами, например, с использованием гипонимов, синонимов и сокращений. Это стало возможным благодаря обогащению поискового индекса лингвистической информацией – значениями слов в зависимости от контекста. Например, при поиске упоминаний «колебаний тяги» система также обнаружит технические документы с упоминанием «флуктуации тяги». Нужная информация может быть также написана на другом языке, отличном от языка запроса. Сейчас Abbyy Intelligent Search поддерживает возможность кросс-языкового поиска документов на русском и английском языках.

«Глобальная цель нашего корпоративного поиска – сохранить, приумножить и поставить на службу цифровому производству знания и компетенции предприятия, накопленные за десятилетия работы. Перед нами стояла задача создать такой же быстрый и удобный сервис, как популярные поисковые системы, но только в ИТ-ландшафте своего предприятия, чтобы любой сотрудник мог собирать и анализировать необходимую информацию о финансах, производстве продукции и другим направлениям, задав в поисковой строке запрос в свободной форме. Благодаря этой системе, будут охвачены все источники данных предприятия и при этом смогут быть подключены в контур новые информационные системы, в том числе предприятий интегрированной структуры», – сказала Мария Чикурова, начальник управления информационных технологий НПО «Энергомаш».

В будущем специалисты НПО «Энергомаш» планируют расширить применение системы на остальные предприятия интегрированной структуры.