Российские разработчики создали робота-экскурсовода

Российская компания «Промобот», производитель сервисных роботов в России, а также резидент «Сколково» разработали нового робота-экскурсовода. Благодаря широкой лингвистической базе, робот знает буквально все о месте, в котором работает — и никогда этого не забывает.

Робот экскурсовод – это одновременно и сотрудник музея, и экспонат. Экскурсовод сможет выполнять следующие задачи: показывать промо-материалы на своем экране, общаться и отвечать на вопросы гостей, рассказывать группам об экспонатах музея и свободно маневрировать между инсталляциями.

Изобретение обладает широкими техническими решениями – сенсорным LCD-дисплеем на котором будут показаны материалы, камерой и микрофоном для идентификации людей и голосов посетителей. Кроме того, в устройство встроена система датчиков препятствий, которая направляет механизированного сотрудника по территории и защищает его от непредвиденных столкновений с предметами.

«Это уже становится тенденцией, то, что музеи начинают активно интегрировать в свою деятельность инновационные технологии! Теперь у молодежи может появиться дополнительный стимул посещать музеи и развиваться, ведь робот экскурсовод делает мероприятие интереснее. Робот будет в интерактивной, легкой форме, рассказывать про историю и различные экспозиции. Дети и подростки любят все высокотехнологичное, они легко в этом разбираются, нужно брать на заметку этот факт и другим образовательным учреждениям», – сказал директор по развитию «Промобот» Олег Кивокурцев.

Специально для проекта, инженеры компании совместно с представителями музеев разработали систему по загрузке карты экспозиций учреждения. Эта карта будет использоваться в создании алгоритмов для робота, улучшит его перемещение и навигацию по залам.

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На сегодняшний день, компания «Промобот» уже начала сотрудничество с музеями и в скором времени мы увидим роботов-экскурсоводов в таких музеях как «Россия – моя история» в Перми и комплексе «Цитадель Нарын-Кала» в Дагестане.

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Компания «Промобот» основана в 2015 г. в Перми. С того же года является резидентом «Сколково». «Промоботы» трудятся в 43 странах мира в качестве администраторов, промоутеров, консультантов, гидов и консьержей, заменяя или дополняя «живых» сотрудников. Роботов «Промобот» можно встретить в Сбербанке, Музее современной истории России, МФЦ, аэропорту Балтимор-Вашингтон, Дубай-Молле. Все продукты компании производятся и разрабатываются в России.