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Индексная книга (каталог) CNews*
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PPU Pay-Per-Use Оплата по фактическому использованию

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


06.02.2023 «Теком» запустил сервис по проверке качества медиаконтента ORBOX Online 1
10.10.2017 Hitachi Vantara: Проектируя новые технологичные решения, держите в уме облако 1
23.03.2017 Новая версия Virtuozzo Storage расширяет поддержку контейнеров и гипервизоров 1
23.12.2015 Как снизить риски по кредитному портфелю: опыт «Лето Банка» 1
21.12.2015 «Лето Банк» сократил стоимость рисков с помощью платформы Genesys 1
21.12.2015 «Лето Банк» сократил стоимость рисков с помощью платформы Genesys 1
21.05.2013 Inoventica сократила ИТ-расходы и оптимизировала облачные сервисы с помощью HP 1
22.01.2013 T-Systems намерена увеличить доход от облачных сервисов до одного миллиарда евро 1
20.11.2012 T-Systems строит крупнейший в Европе дата-центр 1
06.10.2011 Orange: "Облака" у нас в ДНК 1
01.10.2010 Создан альянс поставщиков "частных" облачных вычислений 1
29.09.2010 Orange Business Services, Cisco, EMC и VMware образовали альянс для продвижения услуг в сфере облачных вычислений 1
09.07.2010 IBM и ЕС сотрудничают в разработке новой модели взаимодействия в сфере электронного бизнеса на базе открытого ПО и «облачных» технологий 1
27.11.2009 Россия: До платной Windows Azure не меньше года 1
15.07.2009 Microsoft объявила цены на облака 1
20.07.2007 Джон Кармак не верит в физические ускорители 1
18.06.2007 Sony: разрабатывать под PS3 – легко 1
04.06.2007 2011 г.: мировой рынок открытого ПО утроится 1
04.06.2007 IDC: в 2011 рынок открытого ПО принесет в 3 раза больше 1
06.10.2006 AOpen выпустила новый ПК серии XC Cube 1

Публикаций - 21, упоминаний - 21

PPU и организации, системы, технологии, персоны:

Broadcom - VMware 2611 4
SAP SE 5604 3
Dell EMC 5182 3
Cisco Systems 5371 3
Microsoft Corporation 25789 3
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1576 3
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 622 3
Genesys 215 3
Altuera - Альтуэра 20 3
Deutsche Telekom 954 2
Deutsche Telekom IT Solutions RUS - T-Systems CIS - Т-Системс СиАйЭс 134 2
Intel Corporation 12822 1
IBM - International Business Machines Corp 9701 1
HP Inc. 5885 1
Hitachi - Хитачи 1501 1
Sony 6742 1
Salesforce 498 1
Inoventica - Коммуникации для инноваций - КДИ 150 1
HEC 26 1
Acer - AOpen 58 1
Virtuozzo - Parallels Holding - Виртуоззо Рисерч 70 1
Google LLC 12715 1
ARinteg - АРинтег - Антивирусные Решения 278 1
Теком 25 1
ВТБ - Почта Банк 514 2
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1158 1
Royal Dutch Shell - Шелл 234 1
BP - British Petroleum - Бритиш Петролеум 188 1
ITMS Group - Итэмс Груп - МУМТ - Международные услуги по маркетингу табака - British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 112 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13906 1
ACSI - Artifact-Centric Service Interoperation - Консорциум артефакт-ориентированного взаимодействия сервисов 1 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18178 13
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24480 12
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12949 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54051 6
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3242 5
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22624 4
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3347 4
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 17004 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33567 4
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8290 4
Pay-As-You-Go - Оплата по фактическому потреблению 206 4
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО - VPC - Virtual Private Cloud - Виртуальные частные облака 1382 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22978 4
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10703 3
Wireless headphones - Bluetooth Handsfree Profile - Bluetooth Headset - Bluetooth-наушники - Беспроводные наушники/гарнитура - Bluetooth-колонки 1744 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28331 3
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7230 3
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8669 3
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5658 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13362 3
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6513 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12226 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26354 3
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 1414 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22783 2
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг/сервиса/обслуживания 2318 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13162 2
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3794 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18076 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12288 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36318 2
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10025 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13669 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6334 2
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2745 2
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4511 2
OSS - Operation Support System - Системы поддержки операций - BSS - Business Support System - Системы поддержки бизнеса 475 2
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1994 2
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4357 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4869 2
Genesys CX Platform - Genesys Customer Experience - Genesys Customer Engagement Platform - Genesys Customer Interaction Portal - Genesys CIM Platform - Genesys Customer Interaction Management Platform 20 3
Microsoft Windows 16913 2
Microsoft Azure 1527 2
Docker - Платформа распределённых приложений 545 2
Amazon EC2 - Amazon ECC - Amazon Elastic Compute Cloud 146 2
Microsoft Azure SQL - Microsoft Azure SQL Database - Microsoft Azure Database - Microsoft SQL Server Data Services - Microsoft SQL Services 36 2
Google App Engine 36 2
VCE Vblock Systems - VCE Vblock Powered Solution - VCE Vblock Infrastructure Platforms 31 2
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 660 1
Apache Tomcat - Jakarta Tomcat - веб-сервер и контейнер сервлетов 120 1
Microsoft Office 4180 1
Intel Core - Семейство процессоров 1253 1
Oracle Java - язык программирования 3475 1
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 678 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2526 1
Intel Celeron - Серия процессоров 979 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 653 1
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1940 1
Microsoft Exchange - MS Exchange 1847 1
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1910 1
Broadcom - VMware vSphere 615 1
Google Workspace - Google Apps for Work - Google G Suite - Google Workspace Marketplace - Google Apps Marketplace 299 1
Google WebRTC - Web Real Time Communications - Стандарт передачи потоковых аудио, видеоданных и контента от браузера и к браузеру в режиме реального времени 186 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4169 1
Amazon Web Services - AWS S3 - Amazon S3 - Amazon Simple Storage Service - AWS S3 Object Lock - AWS S3 Object Storage - облачное объектное хранилище 155 1
Red Hat Ceph Storage 127 1
Fortinet SPU - Security Processor Unit - Процессор безопасности 24 1
Ruby - Язык программирования 162 1
Hitachi Vantara VSP - Hitachi Virtual Storage Platform 67 1
Microsoft DirectX 724 1
Broadcom - VMware vRealize Suite - VMware vRealize Operation - VMware vRealize Orchestrator 81 1
Microsoft Office Services and Web Apps - Microsoft Office Web Applications 57 1
Intel Core 2 Duo - Intel Core 2 Extreme - Intel Penryn - Intel Yonah - Intel Conroe 1009 1
Apache Mesos 9 1
Eclipse Foundation - Eclipse - среда разработки модульных кроссплатформенных приложений 230 1
HPE 3PAR StoreServ Storage - HPE SSMC - HPE StoreServ Management Console 59 1
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3048 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
Intel LGA - land grid array - процессорный сокет 145 1
Virtuozzo Storage 9 1
Чиков Сергей 18 3
Саушкин Олег 31 3
Carmack John - Кармак Джон 23 1
Krakauer David - Карракер Дэвид 9 1
Abolhassan Ferri - Аболхассан Ферри 3 1
Fischer George - Фишер Джордж 4 1
Clemens Reinhard - Клеменс Райнхард 5 1
Смирнов Алексей 269 1
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 1
Слизень Виталий 244 1
Власов Александр 16 1
Мартынов Дмитрий 37 1
Breder Gary - Бредер Гэри 2 1
Тоскин Алексей 29 1
Karidis George - Каридис Джордж 10 1
Степанов Антон 71 1
Майорова Юлия 9 1
Ketkar Prashant - Кеткар Прашант 1 1
Зубашев Анатолий 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 166593 10
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54798 4
Европа 24980 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47670 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14819 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13830 2
Германия - Федеративная Республика 13224 2
Испания - Королевство 3841 2
Франция - Нормандия 48 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4207 1
Азия - Азиатский регион 5926 1
Сингапур - Республика 1954 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3662 1
Канада 5085 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2610 1
Бельгия - Королевство 1193 1
Италия - Итальянская Республика 4510 1
Великобритания - Лондон 2433 1
Нидерланды 3751 1
Эстония - Эстонская Республика 765 1
Китай - Пекин - Beijing 1102 1
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 841 1
США - Калифорния - Лос-Анджелес 819 1
Германия - Саксония-Анхальт - Магдебург 15 1
Нидерланды - Эйндховен 37 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53588 5
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6609 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6178 3
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7536 3
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6701 3
Аренда 2697 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7841 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12330 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2489 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27347 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5119 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11749 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5740 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5788 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 503 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 430 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10386 1
CAGR - Compound annual growth rate - Совокупный среднегодовой темп роста 249 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21723 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2310 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16118 1
Федеральный закон 273-ФЗ - Об образовании 281 1
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1327 1
ГДР - Восточная Германия - Берлинская стена - Berliner Mauer 25 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2752 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6077 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33833 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5630 1
Энергетика - Energy - Energetically 5877 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6777 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2907 1
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 727 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3110 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2719 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8503 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2548 1
Спорт - Футбол 776 1
IDC - International Data Corporation 4975 4
IDC Open Source Software Business Models 2 2
Forrester Research 834 1
IBM Research 111 1
Informa - Ovum - Omdia 156 1
ACSI - American Customer Satisfaction Index - Американский индекс удовлетворенности потребителей 19 1
TU/e - Technische Universiteit Eindhoven - Eindhoven University of Technology - Технический университет Эйндховена - Эйндховенский технический университет 20 1
University of Tartu - Tartu Ülikool - Universität Dorpat - Тартуский университет 11 1
Imperial College London - Имперский колледж Лондона 134 1
King's College London - Королевский колледж Лондона 45 1
Sapienza University of Rome - Sapienza Università di Roma - Римский университет Ла Сапиенца 21 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7640 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1465913, в очереди разбора - 724318.
Создано именных указателей - 199873.
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