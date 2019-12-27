Банк ДОМ.РФ внедрил платформу Genesys

Банк ДОМ.РФ совместно с ALTUERA внедрил телекоммуникационную платформу Genesys для автоматизации процессов в контакт-центре банка. Теперь обслуживание клиентов происходит эффективнее и быстрее.

Платформа обеспечивает омниканальную обработку процессов взаимодействия с клиентами, аналитическую отчетность, оценку качества обслуживания по всем каналам обращений. Еще одно преимущество новой платформы – возможность дальнейшего расширения и доработки функционала IT-подразделениями банка.

«Современный клиент – это, прежде всего, цифровой клиент, который предпочитает общение со своим банком с помощью смартфона. Поэтому одна из главных задач – позволить клиентам звонить, отправлять электронные письма, обращаться через чат, то есть получать банковские услуги удобным для них способом. С помощью платформы Genesys у нас появилась возможность создать дальновидный, прогрессивный и ориентированный на цифровые технологии клиентский сервис», – отметила Наталья Верниковская, директор качества сервиса Банка ДОМ.РФ.

«Проект с Банком ДОМ.РФ заинтересовал нас амбициозными и сложными задачами. Сочетание современных технологий, профессиональной команды и настоящего Agile без рудиментарной бюрократии позволили этому проекту пройти в кратчайшие сроки и с предсказуемым успешным результатом», – сказал Александр Богаченко, CEO ALTUERA.