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«РГС Банк» запустил выдачу гарантий для обеспечения государственных закупок на маркетплейсе ВБЦ

Интернет Веб-сервисы ИТ в банках

«РГС Банк» расширил линейку финансовых инструментов для автобизнеса, предложив оформление гарантий на участие и исполнение контракта в государственных закупках на электронном маркетплейсе «Всероссийского бизнес центра» (ВБЦ) — Fintech-компании с концептуально новым подходом к B2B- и B2G-отношениям. Теперь получение банковских гарантий «РГС Банка» полностью оцифровано, оформление заявки на сайте занимает до 15 минут, а компаниям -участникам госзаказа более не требуются личные визиты в отделения банка. Гарантия может быть оформлена на срок до пяти лет с установлением лимита до 3 млрд руб.

Финансирование предоставляется как юридическим лицам (ООО, АО, ПАО), так и унитарным предприятиям, основанным на праве хозяйственного ведения. Финансовое поручительство оформляется для участия в конкурсных процедурах в рамках 44-ФЗ.

Размер и стоимость гарантий устанавливаются индивидуально в соответствии с видом гарантии, потребностями клиента, анализом финансового состояния компании и предоставляемого обеспечения. Обеспечением по гарантии могут выступать поручительство или залог личного/корпоративного имущества.

«Мы стремимся предложить своим клиентам и партнерам из сегмента автобизнеса максимально широкие условия сотрудничества, в том числе в рамках онлайн-оформления наших продуктов и услуг. Банковские гарантии являются на сегодня одним из наиболее доступных, эффективных и в то же время надежных инструментов обеспечения сделок, в том числе в рамках тендерных процедур. А оперативное оформление продукта через маркетплейс ВБЦ в позволит компаниям автомобильного кластера и смежных отраслей получить предложение от "РГС Банка" в максимально короткие сроки и участвовать в новых проектах без риска для бизнеса», – отметила директор по развитию корпоративного бизнеса «РГС Банка» Анна Гордеева.

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