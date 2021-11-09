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Step Logic обеспечила катастрофоустойчивость ИТ-инфраструктуры «РГС банка»

Step Logic завершила проект по построению катастрофоустойчивой сетевой и вычислительной инфраструктуры «РГС банка». Для обеспечения непрерывности бизнес-процессов ИТ-сервисы банка были разнесены в два территориально-распределенных ЦОДа.

Перед специалистами Step Logic были поставлены задачи по построению отказоустойчивого ИТ-фундамента, поддерживающего новейшие технологии информационной безопасности, с помощью которого банк сможет не только обеспечить минимальное время простоя и непрерывную доступность уже существующих ИТ-сервисов, но и оперативно наращивать мощности для увеличения скорости внедрения новых услуг и обслуживания клиентов.

В рамках проекта в двух ЦОДах – основном и резервном – создан геораспределенный кластер виртуализации, а между системами хранения данных настроена синхронная репликация.

Сеть, объединяющая дата-центры, реализована на базе ACI-фабрики – совокупности коммутаторов под управлением одного APIC-кластера. С помощью Cisco ACI можно управлять сетью как единым объектом на основе модели политик, что обеспечивает тесную интеграцию с различными средами виртуализации вычислительной инфраструктуры, возможность выстраивать ИБ в соответствии с концепцией нулевого доверия, оперативно масштабировать сетевые мощности, сократить трудозатраты и риски при эксплуатации сети.

«Это одно из первых масштабных внедрений технологии Cisco ACI в России. Мы не просто интегрировали ACI-фабрику в уже существующее решение, а на ее основе перестроили архитектуру всей сети ЦОДов банка. При этом прежняя логика сетевого взаимодействия была сохранена, что позволило оперативно провести внедрение новой архитектуры, не прерывая существующих бизнес-процессов, – сказал эксперт по сетевым решениям для дата-центров Step Logic Дмитрий Лопаткин. – Учитывая, что одновременно осуществлялась миграция порядка ста информационных систем, нашим специалистам пришлось провести большую предварительную работу. Были подготовлены планы из 65 этапов перехода к целевой инфраструктуре, каждый из которых детально проработали и протестировали в лаборатории».

«Мы изначально ориентировались на создание географически растянутого кластера, так как одним из важнейших условий эффективной деятельности банка является надежность и непрерывность предоставляемых клиентам услуг. Новая модель катастрофоустойчивости гарантирует сохранность данных и минимальное время простоя информационных систем без необходимости вмешательства технического персонала в случае чрезвычайной ситуации в одном из ЦОДов или аварии на каналах связи. Кроме этого, мы получили современную платформу, учитывающую актуальные тренды в управлении сетевой инфраструктурой, информационной безопасности и вычислительных технологиях, что позволит нам двигаться в ногу со временем и сделать наши сервисы еще быстрее и удобнее», – отметил директор по информационным технологиям «РГС банка» Игорь Мушаков.

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