«РГС банк» запустил новый мобильный банк для бизнеса на базе решения BSS

«РГС банк» запустил мобильное приложение «РГС банк бизнес» на базе решения Digital2BusinessMobile, работающее на платформах iOS и Android. Сервис создан специально для предпринимателей, предоставляет круглосуточный доступ к своим финансам и управлению счетом компании из любой точки мира.

Приложение разработано совместно с компанией BSS – российским разработчиком и интегратором ПО в области дистанционного банковского обслуживания, речевых технологий и кибербезопасности. Мобильный банк отличает современный дизайн в автомобильной тематике, соответствующий бизнес-стратегии «РГС банка» как банка для автомобилистов и компаний из сферы автобизнеса.

В приложении реализованы самые востребованные финансовые сервисы и продукты. Пользователям доступен широкий спектр операций по управлению своими счетами: проведение быстрых платежей в два клика (в том числе бюджетных и ЖКХ), отправка реквизитов счета, проверка контрагентов, формирование выписок по счетам, полный доступ к управлению счетом, финансовая аналитика, оформление депозитов. Также в мобильном банке пользователи могут получить информацию о расположении отделений и банкоматов и создать запрос на получение консультации специалистов банка по почте или в режиме звонка.

Подтверждение операций в приложении осуществляется с помощью одноразового пароля в виде SMS-кода. Программа синхронизирована с интернет-банком, что позволяет просматривать историю операций по счету, проведенных в обеих системах дистанционного банковского обслуживания «РГС банка», а также подписывать и отправлять в мобильном банке платежные документы, созданные в системе ДБО «РГС банк бизнес». Приложение может работать в разных интернет-браузерах.

Начать пользоваться мобильным приложением для бизнеса клиенты «РГС банка» могут сразу после открытия счета в банке. Скачать приложение можно в App Store и Google Play, а также в один клик с помощью QR-кода на странице сайта.

«2020 г. доказал важность диджитализации во всех сферах банковского бизнеса. Оперативное и качественное управление финансами при этом уже давно не воспринимается клиентами вне рамок современных дистанционных систем обслуживания, – отметила директор по корпоративному бизнесу «РГС банка» Анна Гордеева. – Запуск мобильного приложения «РГС банк бизнес» стал одним из этапов развития технологической платформы банка и значимых элементов в рамках построения омниканальной модели продаж кредитной организации».

«Использование мобильных приложений – удел не только физических лиц. Все активнее управляют счетами компании с мобильных устройств и предприниматели. В линейке наших решений для юридических лиц есть и мобильный банк для бизнеса. Мы гордимся этим приложением и рады, что его выбирает для своих корпоративных клиентов все большее количество банков. Оно действительно заслуживает этого», – сказал директор по продажам компании BSS Виталий Патешман.