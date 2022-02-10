Промсвязьбанк интегрировал Apple Pay и Google Pay в Telegram для бизнеса

Промсвязьбанк создал полноценный продукт для приема платежей в Telegram – теперь в мессенджере можно производить оплату не только картой, но и при помощи платежных сервисов Apple Pay и Google Pay.

Также для продвижения бизнеса в Telegram банк предоставил предпринимателям готовый конструктор интернет-магазина, позволяющий создать его в несколько кликов в формате чат-бота с каталогом товаров и услуг, корзиной заказов и онлайн-оплатой. Ранее это могли сделать только предприниматели, владеющие навыками программирования. Теперь, при помощи нового сервиса Промсвязьбанка, это могут сделать и те, у кого нет таких компетенций – все формируется через простой и понятный web-интерфейс по заранее подготовленному шаблону. Предпринимателю самостоятельно нужно только наполнить витрину своего интернет-магазина, загрузив файл с данными о товарах в формате .xls, .csv или .yml, и направить заявку на привязку к аккаунту эквайринга и фискализации.