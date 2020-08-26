Интеграция
Hitachi применяет ИИ для ускорения СХД на фоне снижения стоимости владения
Бизнес
Шесть задач управления хранилищами данных и методы решения
ИТ-бизнес
Wi-Fi 6 – оптимальное решение актуальных бизнес-задач

Спецпроекты

МТC запустила оплату через push-уведомления

Интернет Веб-сервисы
, Текст: Владимир Бахур

МТС объявила о запуске платежей в push-уведомлениях. Пользователи приложения «МТС Деньги» в один клик могут оплатить услуги мобильной связи МТС с помощью сервиса Google Pay. МТС стал первым в мире глобальным партнером, реализовавшим интеграцию онлайн-платежей в push-уведомлениях.

Абоненты МТС, установившие «МТС Деньги», при получении push-уведомления о снижении баланса счета мобильного телефона, смогут пополнить его в один клик с помощью сервиса онлайн-оплаты Google Pay. Для совершения платежа не нужно открывать мобильное приложение — достаточно выбрать сумму платежа в push-уведомлении и подтвердить его.

«Push-уведомления — современная и интерактивная форма оплаты. Они не привязаны к телеком-оператору, SIM-карте или абонентскому номеру. Получателем сообщений является не устройство, а мобильное приложение. Своевременно получив уведомление, можно быстро и безопасно совершить оплату», — отметила руководитель команды пополнения счетов финтех-направления МТС Марита Брегвадзе.

«С помощью Google Pay мы стремимся предоставить бизнесам и пользователям простой и быстрый способ оплаты. Поэтому мы рады, что пользователи Google Pay теперь могут оплачивать онлайн покупки не только в приложениях и на сайтах, но и в push-уведомлениях на Android», — сказал продукт-менеджер Google Pay Стивен Редклиф.

Защита платежных операций обеспечивается в соответствии со всеми международными стандартами безопасности. Реквизиты карты не раскрываются при совершении платежей. Банком-эквайером платежей через push-уведомления выступает МТС Банк.

Другие материалы рубрики

«Ростех» строит российского «убийцу» Zoom

Дочка Мизулиной требует обложить соцсети убийственными штрафами

В Word появилась функция, упрощающая жизнь миллионам. Видео

В WhatsApp появится архиполезная «фишка», которую ждут миллионы пользователей

Крупнейшее китайское такси приехало завоевывать Россию

«Мой офис» и Merlion выпустили решение для отправки чиновников на удаленку

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Лучшие стиральные машины с сушкой: выбор ZOOM

Новые функции Android 11: какие смартфоны получат апгрейд

Карантин не помеха: новый магазин Xiaomi в Москве

Лучшие смартфоны до 20 000 рублей: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

ИИ захватывает временные данные вместо света: новая веха 3D-изображений

Стал известен точный возраст Луны: она оказалась младше, чем думали

Миниатюрный оптический зонд сможет сканировать тело через сосуды

На Марс запущен новый марсоход. Что мы о нем знаем?
Показать еще
Дмитрий Буленков, ГК «Рамакс»: ИТ сыграют ключевую роль в восстановлении и развитии транспортной отрасли Дмитрий Буленков, ГК «Рамакс»: ИТ сыграют ключевую роль в восстановлении и развитии транспортной отрасли ИТ по требованию завоевали рынок и навсегда изменили гибридные облака ИТ по требованию завоевали рынок и навсегда изменили гибридные облака Онлайн-конференция Онлайн-конференция "Предвидеть непредвиденное"