МТC запустила оплату через push-уведомления

МТС объявила о запуске платежей в push-уведомлениях. Пользователи приложения «МТС Деньги» в один клик могут оплатить услуги мобильной связи МТС с помощью сервиса Google Pay. МТС стал первым в мире глобальным партнером, реализовавшим интеграцию онлайн-платежей в push-уведомлениях.

Абоненты МТС, установившие «МТС Деньги», при получении push-уведомления о снижении баланса счета мобильного телефона, смогут пополнить его в один клик с помощью сервиса онлайн-оплаты Google Pay. Для совершения платежа не нужно открывать мобильное приложение — достаточно выбрать сумму платежа в push-уведомлении и подтвердить его.

«Push-уведомления — современная и интерактивная форма оплаты. Они не привязаны к телеком-оператору, SIM-карте или абонентскому номеру. Получателем сообщений является не устройство, а мобильное приложение. Своевременно получив уведомление, можно быстро и безопасно совершить оплату», — отметила руководитель команды пополнения счетов финтех-направления МТС Марита Брегвадзе.

«С помощью Google Pay мы стремимся предоставить бизнесам и пользователям простой и быстрый способ оплаты. Поэтому мы рады, что пользователи Google Pay теперь могут оплачивать онлайн покупки не только в приложениях и на сайтах, но и в push-уведомлениях на Android», — сказал продукт-менеджер Google Pay Стивен Редклиф.

Защита платежных операций обеспечивается в соответствии со всеми международными стандартами безопасности. Реквизиты карты не раскрываются при совершении платежей. Банком-эквайером платежей через push-уведомления выступает МТС Банк.