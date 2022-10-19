Российские банки начинают внедрять «убийцу» Apple и Google Pay для карт «Мир»

С конца октября 2022 г. российские банки начнут внедрять аналог Apple Pay и Google Pay. Первыми оплачивать покупки с помощью QR-кода смогут клиенты МТС Банка. Внедрять технологию также планируют в Почта Банке и ПСБ. Однако новая технология потребует внушительных вложений и времени.

Apple и Google Pay для «Мира»

В России начали внедрять аналог Apple Pay и Google Pay для карт «Мир». Об этом пишут «Известия» со ссылкой на платежную систему и банки.

Пользователи смартфонов смогут снова оплачивать покупки без пластиковой карты. На устройстве покупателя при оплате будет сгенерирован QR-код. Кассир отсканирует его, и средства спишутся.

С 25 октября 2022 г. оплату через QR-код можно будет внедрять в банках. Держателям карт новый способ оплаты станет доступен после того, как технология будет интегрирована в его банке.

В каких банках

Центральный Банк (ЦБ) поддержал новый способ оплаты. В ЦБ подчеркнули, что выбор инструмента оплаты остается за гражданином. Внедрение оплаты с помощью QR-кода планируют в Почта банке. Там отметили, что технология заменит больше не доступные россиянам Apple Pay и Google Pay. Напомним, 10 марта 2022 г. платежные сервисы Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay почти одновременно перестали работать в России.

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Первыми заменой иностранных Pay-сервисов смогут воспользоваться клиенты МТС Банка. Оплата будет доступна в приложении Mir Pay, принимать ее смогут торговые предприятия, в которых обеспечен прием нового способа платежа.

Внедрять технологию планируют и в ПСБ, рассказали изданию в банке. Присматриваются к новому способу оплаты и в банке «Зенит». Интеграцию технологии в 2023 г. планируют и в УБРиР.

Будет ли востребована технология

Для массового внедрения нового способа оплаты магазинам и банкам придется доработать свои информационные системы. А это потребует дополнительных вложений и времени, рассказал «Известиям» руководитель службы электронного бизнеса Почта Банка Михаил Бахиркин.

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Стоимость внедрения такой технологии может оказаться внушительной, подчеркнул гендиректор платежного сервиса Vepay Георгий Никонов. По его словам, немаловажным остается и безопасность такого способа оплаты — QR-код должен быть уникальным и персональным.

Будут ли в это вкладываться ритейлеры, зависит от стоимости и сложности внедрения, комиссии и условий использования, отметил член генерального совета «Деловой России» Борис Кац. И, конечно, немаловажный фактор — востребованность технологии среди клиентов.

Последнее зависит от мотивации держателей карт. Например, клиентов может заинтересовать кешбэк. Бесконтактный способ оплаты же удобен для всех участников, добавляет Никонов. По его мнению, внедрение технологии займет 6-12 месяцев.

Не первый аналог

Над аналогом ApplePayи GooglePay работают и в МТС. Разрабатываемая технология позволит клиентам всеми привычными россиянам способами, в том числе через NFC или по QR-коду. Запуск МТС Pay предварительно запланирован на IV квартал 2022 г.

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Помимо МТС, свою платежную систему на замену иностранным уже разработал Газпромбанк. Речь идет о платежной системе GazpromPay для оплаты товаров интернет-магазинах. Об этом CNews писал в марте 2022 г.