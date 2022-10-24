ОКТРОН выводит на российский рынок вибродатчики с поддержкой LoRaWAN

Компания ОКТРОН, российский дистрибутор продуктов автоматической идентификации и сбора данных, предлагает российскому потребителю промышленные датчики вибрации с поддержкой протокола LoRaWAN от китайского производителя Sumyoung Technology. Об этом CNews сообщили представители ОКТРОН.

Samyoung Technology – технологическая компания, основанная в 2012 г. группой инженеров, вернувшихся из США и много лет активно занимающихся интеллектуальными алгоритмами, промышленными датчиками и технологиями промышленного интернета вещей (Industrial Internet of Things – IIoT). Основная специализация компании – R&D и производство интеллектуальных устройств для обслуживания промышленного оборудования, анализа производственных данных, диагностики неисправностей оборудования, прогнозирования срока службы компонентов и т.п.

Михаил Скворцов, менеджер по развитию бизнеса компании ОКТРОН: «Все началось с того, что к нам обратился наш клиент, крупная промышленная компания, с запросом на датчики вибрации для диагностики состояния производственного оборудования с поддержкой протокола передачи данных LoRaWAN. Не найдя на российском рынке продукции, которая соответствовала бы потребностям заказчика, мы обратились к нашим поставщикам в Китае и получили рекомендации. Тщательно изучив предложения, остановились на продуктах компании Sumyoung. В настоящий момент датчики проходят опытную эксплуатацию. Клиент остался доволен. Мы намерены и дальше развивать это направление дистрибуции, потому что уверены в том, что спрос на подобную продукцию и технологии интернета вещей будет только расти».

В настоящий момент российскому потребителю доступны датчики CMSONE WM2, которые обеспечивают мониторинг показателей вибрации и температуры. Сбор и передача данных осуществляется по протоколу LoRaWAN. Данные с устройства загружаются на облачный сервер CMS-One. Для просмотра состояния оборудования и сигнала датчика используется веб-браузер компьютера или мобильное устройство.

CMSONE WM2

Измерение вибрации происходит в трех плоскостях X,Y,Z (ускорение, смещение). Настраиваются пороговые значения показателей с выдачей предупреждения. В случае если уровень вибрации превышает нормальные значения, диспетчер получает предупреждение о возможных проблемах с контролируемым устройством. Таким образом, появляется возможность своевременного реагирования на аномальную ситуацию и предупреждения выхода оборудования из строя.

CMSONE WM2 соответствует требованиям IP66, имеет встроенный литий-ионный аккумулятор со сроком автономной работы до пяти лет. Рабочая температура от -40 до +85 oC. Размеры 117,5x48 мм, вес 330 граммов.

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ОКТРОН – компания, обеспечивающая российский рынок продуктами автоматической идентификации и сбора данных. ОКТРОН является официальным дистрибутором продукции Chainway, Postek, Seaory, Blooloc, BVK.

Sumyoung Technology со штаб-квартирой в Шанхае в Китае специализируется на исследованиях, разработках и производстве интеллектуальных продуктов для обслуживания промышленного оборудования. Команда Sumyoung Technology – это специалисты в области разработки интеллектуальных алгоритмов анализа производственных данных, промышленных «умных» датчиков, технологий промышленного интернета вещей (Industrial Internet of Things) для создания систем диагностики состояния промышленного оборудования, прогнозирования срока службы компонентов и предупреждения аварийных ситуаций.