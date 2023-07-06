Chainway выпустила новую линейку терминалов сбора данных для автоматизации стандартных мобильных операций

«Октрон», российский дистрибьютор продуктов автоматической идентификации, сбора данных и промышленного интернета вещей, объявил о старте продаж на российском рынке новых терминалов сбора данных Chainway MC95, MC62 и MC21.

Линейка мобильных компьютеров MC95, MC62 и MC21 – это новое предложение Chainway компаниям, нуждающимся в автоматизации мобильных операций с высокой надежностью, но имеющим ограниченный бюджет.

Новые устройства построены на той же платформе, что и high-end-модели C61 и C66, и имеют всю базовую функциональность, необходимую для выполнения стандартных операций в ритейле, на складах и распределительных центрах, на производстве и в других отраслях, где требуется мобильность.

Михаил Скворцов, менеджер по развитию бизнеса компании «Октрон», сказал: «Продуктовая политика компании Chainway направлена на создание экосистемы, которая позволила бы покрыть любые нишевые потребности на рынке высококачественными продуктами. Chainway очень внимательно относится к потребностям пользователя и старается оперативно реагировать на его пожелания и запросы. Именно такой подход лежит в основе модернизации существующих моделей оборудования и создании новых продуктов. Примером этого является выпуск новых терминалов сбора данных MC95, MC62 и MC21, которые уже доступны российскому потребителю. Эти модели позиционируются как low-end-продукты с базовой функциональностью, построенные на современной технологической платформе».

Chainway MC95 – высокопроизводительный и высокозащищенный мобильный компьютер на ОС Android 12, с восьмиядерным процессором Qualcomm 2 ГГц и возможностью расширения памяти. Имеет большой сенсорный HD-дисплей с диагональю 5,5 дюйма, сменный аккумулятор 5000 мА·ч. Опционально может быть оснащен 2D-сканером Zebra. Поддерживает NFC, Bluetooth 5.0, 2G/3G/4G/5G, GPS/ГЛОНАСС коммуникации и VoLTE. Выдерживает многократные падения с высоты 1,5 метров. Защищен от попадания влаги и пыли по самому высокому классу IP68. Диапазон рабочих температур от -20 до +50 °C. Встроенные интерфейсы – USB Type-C, USB 2.0, OTG. Предназначен для выполнения операций в сложных внешних условиях в ритейле, логистике, на складах, в энергетических компаниях, финансовых организациях, на транспорте, производстве и т.п.

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Chainway MC62 – легкий портативный высокопроизводительный мобильный компьютер на ОС Android 13, с восьмиядерным процессором Qualcomm 2 ГГц, 4-дюймовым сенсорным экраном и сменным аккумулятором 5000 мА·ч предназначен для выполнения операций на складах, в логистике, ритейле, финансовых организаций, на транспорте и производстве. Встроенный сканирующий модуль Zebra обеспечивает быстрое распознавание всех распространенных линейных и двухмерных штрихкодов. Поддерживает NFC, Bluetooth 5.0, 2G/3G/4G/5G, GPS/ГЛОНАСС коммуникации и VoLTE. Оснащен встроенной камерой 13 МП. Выдерживает многократные падения с высоты 1,5 метров. Защита от попадания влаги и пыли соответствует классу IP67. Диапазон рабочих температур от -20 до +50 °C. Встроенные интерфейсы – USB Type-C, USB 2.0.

Chainway MC21 – легкий портативный мобильный компьютер с сенсорным экраном 3,5 дюйма и многофункциональной клавиатурой на ОС Android 12. Оснащен высокопроизводительным восьмиядерным процессором Qualcomm 2 ГГц, сменным аккумулятором емкостью 5000 мА-час, встроенной камерой 13 МП. Встроенный сканирующий модуль Zebra обеспечивает быстрое распознавание всех распространенных линейных и двухмерных штрихкодов. Поддерживает NFC, Bluetooth 5.0, 2G/3G/4G/5G, GPS/ГЛОНАСС коммуникации и VoLTE HD. Выдерживает многократные падения с высоты 1,5 метров на бетонную поверхность. Защита от попадания влаги и пыли по классу IP65. Диапазон рабочих температур от -20 до +50 °C. Встроенные интерфейсы – USB 2.0 Type-C, OTG. Надежное высокопроизводительное устройство для выполнения складских, логистических, розничных операций и управления имуществом.