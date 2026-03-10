Новые защищенные промышленные планшеты Chainway P100 на ОС Android 14 доступны в России

«Октрон» объявила о старте продаж планшетного компьютера Chainway на ОС Android 14 с экраном 10,95", расширенной памятью, восьмиядерным процессором до 2,6 ГГц, технологией 5G и функциональностью искусственного интеллекта для улучшенного декодирования штрихкодов, распознавания речи и изображений

Российский дистрибутор продуктов автоматической идентификации, сбора данных и промышленной автоматизации «Октрон» объявил о старте продаж нового планшетного компьютера P100 компании Chainway с улучшенными характеристиками и функциональностью, расширяющей сферы его применения.

Пришедший на смену хорошо зарекомендовавшему себя промышленному защищенному планшетному компьютеру P80, P100 предоставляет еще больше возможностей для пользователя, благодаря улучшенным характеристикам и использованию современных технологий.

Новый P100 имеет увеличенный экран (диагональ 10,95"). Восьмиядерный процессор с частотой до 2,6 ГГц и память до 8 ГБ ОЗУ и флеш-накопитель объемом 256 ГБ обеспечивают высокую производительность обработки данных при работе с самыми современными приложениями. Поддерживает Micro SD до 512 ГБ.

В зависимости от комплектации P100 оснащен высокопроизводительным имиджевым сканером штрихкодов Zebra SE4100, SE5500 или NewLand CM60. Имеет фронтальную камеру с разрешением 5 МП и камеру заднего вида 13 МП (опционально 16 МП) с автофокусом.

Чипсет устройства позволяет интегрировать вычислительные возможности ИИ, используя его потенциал для повышения точности и эффективности таких задач, как декодирование, распознавание речи и изображений.

Надежный съемный аккумулятор емкостью 10000 мА-час обеспечивает непрерывное выполнение операций, а высокоскоростной Wi-Fi 6 и антенны 2x2 MIMO гарантируют бесперебойную передачу данных. Устройство защищено по классу IP67, сохраняет работоспособность при температуре от -20 до 50 градусов.

Арсений Гончар, руководитель направления по взаимодействию с партнёрами компании «Октрон», сказал: «Создавая свой новый защищенный планшетный компьютер для промышленного применения, Chainway остался верен своей приверженности качеству, инновациям и стремлению удовлетворить потребности пользователей. P100 учитывает опыт эксплуатации своего предшественника и полученную от потребителя обратную связь. Со своей стороны мы обеспечиваем весь комплекс услуг, связанный с поставкой и технической поддержкой».