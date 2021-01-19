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«Силтэк» создала комплексное решение для маркировки малых архитектурных форм

Интеграция Электроника

ГК «Силтэк» подготовила комплексное решение для маркировки малых архитектурных форм (МАФ), состоящее из набора RFID-меток, программного продукта и терминала сбора данных.

Стандартное решение включает несколько видов радиометок из линейки S-Tag по выбору заказчика – 3D, 3D mini, JD-mini, Auto (с закладными метизами), один считыватель Chainway С72 с установленным программным продуктом «Силлинк» (одна лицензия).

Перечисленные UHF-метки применяются на рынке в структуре RFID-систем различных уровней сложности во множестве сфер экономики и промышленности. Они работают в самых широких температурных диапазонах, в агрессивных средах, подходят для требуемого вида монтажа и стабильно считываются на расстоянии 5-7 м. Терминал сбора данных Chainway С72 предлагается как базовая универсальная модель, однако он может быть заменен на другие устройства, в том числе, премиальные модели производителя Zebra Technologies.

ПО «Силлинк» разработано программистами ГК «Силтэк», полностью адаптировано под рядового пользователя, его интерфейс интуитивно понятен, не сложнее обычного смартфона. ПО предустановлено на терминал и включено в пакет, освоение программы заказчиком занимает пару часов и не требует особых знаний и навыков, проводится под консультационным сопровождением специалистов компании.

«Главная идея нашего комплексного решения – максимальная простота и доступность, предельно короткий срок внедрения, – сказал Максим Селиванов, директор департамента технологий сохранности ГК «Силтэк». – Мы предлагаем большой выбор UHF-меток, отлично зарекомендовавших себя на рынке. Кроме того, наши технологические и производственные возможности позволяют оперативно модифицировать существующие модели меток под конфигурации конструкций МАФ. При необходимости, можем сделать их максимально незаметными, используя пластик в тон объекта маркировки, или же наоборот – яркими, любого цвета, вплоть до флуоресцентного. Также можем изменить форму корпуса, использовать различные виды пластиков, усилить степень защиты от влаги и пыли, если этого требуют условия эксплуатации. Когда я говорю «оперативно», это действительно так – разработка модифицированной модели занимает 2-4 недели».

Производственные мощности ГК «Силтэк» готовы обеспечить быстрое изготовление больших партий меток, а департамент логистики – организовать доставку в любой регион России в течение недели. Кроме того, большинство меток являются складскими позициями, постоянно имеются в наличии. Широкая дилерская сеть компании позволяет оперативно обрабатывать заказы и оказывать сервисную поддержку всех продуктов ГК «Силтэк» непосредственно в регионах.

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