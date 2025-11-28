Получите все материалы CNews по ключевому слову
СоюзПромПтица
ООО «СоюзПромПтица» — птицеводческий комплекс, расположенный в Республике Башкортостан и специализирующийся на выращивании и глубокой переработке мяса индейки под торговыми марками «Индюшкин» и «Инсафи»
СОБЫТИЯ
|28.11.2025
|«СоюзПромПтица» использует в складских операциях ТСД Chainway 3
|02.07.2025
|Птицеводческий комплекс «СоюзПромПтица» автоматизировал рабочие процессы на базе «Бит.Финанс» в результате ускорил получение управленческой отчетности на 30% 2
