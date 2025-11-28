Разделы

СоюзПромПтица


ООО «СоюзПромПтица» — птицеводческий комплекс, расположенный в Республике Башкортостан и специализирующийся на выращивании и глубокой переработке мяса индейки под торговыми марками «Индюшкин» и «Инсафи»

СОБЫТИЯ

28.11.2025 «СоюзПромПтица» использует в складских операциях ТСД Chainway 3
02.07.2025 Птицеводческий комплекс «СоюзПромПтица» автоматизировал рабочие процессы на базе «Бит.Финанс» в результате ускорил получение управленческой отчетности на 30% 2

BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11408 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13308 1
