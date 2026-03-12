Разделы

RFID-считыватели Chainway помогают учитывать имущество в Управделами губернатора Московской области

Компания «Октрон», российский дистрибьютор продуктов и решений автоматической идентификации, сбора данных и промышленной автоматизации, и системный интегратор «Виант» объявили о завершении проекта по внедрению системы автоматизации учета имущества в Управлении делами губернатора Московской области.

Перед интегратором была поставлена задача упорядочить данные об имуществе, повысить прозрачность перемещений материальных ценностей и автоматизировать процесс проведения инвентаризации. Для этого было необходимо создать единое централизованное хранилище данных обо всех объектах учета на базе программного обеспечения «1С» и автоматизировать процесс сбора данных с помощью мобильных устройств.

Специалистами компании «Виант» было предложено решение на базе ПО «Клеверенс: Учет имущества» с поддержкой RFID для выполнения мобильных операций (перемещение, выдача/возврат, инвентаризация) и печати/кодирования меток через специализированный модуль «Клеверенс. Wonderfid Label».

Так как программное обеспечение «Клеверенс: Учет имущества» разработано на базе «», удалось оперативно реализовать двусторонний обмен данными между «1С:Бухгалтерия государственного учреждения» («1С:БГУ») и системой учета имущества, а также адаптировать программно-аппаратный комплекс под специфические требования клиента. Печать и кодирование меток для маркировки основных средств и материальных ценностей осуществляется с помощью термотрансферного RFID-принтера Postek TX2RM. Для выполнения мобильных операций заказчик выбрал зарекомендовавшие себя во многих проектах ручные RFID считыватели Chainway C72.

По итогам проекта был автоматизирован учет перемещений и основных средств, управленческий учет остатков и состояния материальных запасов, процесс формирования заявок на списание и перемещения между объектами заказчика.

Решение позволило повысить актуальность и достоверность данных о наличии, месторасположении, перемещениях объектов имущества. Существенно сократилось время проведения инвентаризации. Повысилась точность оперативного контроля и учета за счет сокращения влияния человеческого фактора при проведении инвентаризации.

Chainway C72 UHF RFID – защищенный мобильный компьютер корпоративного класса на базе операционной системы Android с классом защиты IP65. Имеет аккумулятор повышенной емкости 8000 мА*час, встроенный сканер штрихкодов с имиджевой технологией. Поставляется с антенной с круговой (4.0dBi) поляризацией с дальностью считывания до 25 метров. Способность считывать RFID метки в условиях их высокой плотности, позволяет эффективно использовать C72 в широком спектре приложений, включая учет основных средств, в ритейле, на складах и для управления автопарком и т.д. Выдерживает падения с высоты 1,5 метра на бетонную поверхность, сохраняет работоспособность при температуре от -20 до +50 оС.

