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Терминал сбора данных Chainway C66 поддерживает российскую мобильную операционную систему «Ред ОС М»

Российский дистрибутор продуктов автоматической идентификации, сбора данных и промышленной автоматизации «Октрон» и ведущий отечественный разработчик системного программного обеспечения «Ред Софт» объявляют о завершении тестирования и подтверждении совместимости терминала сбора данных Chainway C66 с мобильной операционной системой «Ред ОС М». Об этом CNews сообщили представители «Октрон».

В рамках проведенных испытаний специалисты компаний подтвердили корректную работу устройства под управлением «Ред ОС М». Терминал сбора данных сохраняет полный набор функциональных возможностей и может использоваться для решения задач автоматической идентификации, складской логистики, розничной торговли, промышленности и транспортной отрасли.

Совместимость с «Ред ОС М» позволяет использовать Chainway C66 в проектах, предъявляющих повышенные требования к технологической независимости и применению отечественного программного обеспечения. Решение открывает дополнительные возможности для реализации государственных и корпоративных проектов в рамках программ импортозамещения.

Chainway C66 – защищенный (IP 65) ручной мобильный компьютер промышленного класса на базе восьмиядерного процессора и операционной системы Android 13 или «Ред ОС М». Имеет большой сенсорный HD дисплей 5.5 дюймов, встроенный сканер двухмерных штрихкодов и NFC считыватель. Опционально оснащается UHF RFID на базе чипов серии Impinj E. Поддерживает беспроводные коммуникации Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1 и Vo-LTE. Съемный аккумулятор емкостью 4420 мА-час (или опционально расширенный до 5200 мА-час) обеспечивает бесперебойную работу в течение 12 часов при интенсивной нагрузке. Полностью удовлетворяет потребности в логистике, складском хозяйстве, производстве, ритейле и т.п. Условия эксплуатации, при которых устройство сохраняет работоспособность и производительность, позволяет использовать его как в помещениях так и на улице. Зарекомендовал себя высокой надежностью, производительностью и удобством в эксплуатации.

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Подтверждение совместимости расширяет экосистему мобильных устройств, доступных пользователям «Ред ОС М», и предоставляет заказчикам дополнительные возможности при выборе программно-аппаратных решений для построения защищенной ИТ-инфраструктуры.

«Ред ОС М» — российская мобильная операционная система, разработанная компанией «Ред Софт». Внесена в реестр отечественного ПО (№19638 от 18.10.2023 г.), что подтверждает соответствие стандартам Минцифры России и возможность использования госорганами и компаниями с госучастием. «Ред ОС М» поддерживает работу отечественных СКЗИ и не содержит сервисов Google. Доступ к приложениям обеспечен через предустановленный RuStore. «Ред ОС М» позволяет сочетать в одном устройстве два режима работы: мобильный и настольный. В мобильном режиме пользователи получают привычный интерфейс и высокую производительность за счет запуска приложений Android без эмуляции. В настольном режиме устройство позволяет подключить мышь, клавиатуру и дисплей (при помощи кабеля или по беспроводному протоколу Wireless Display), а также пользоваться Linux-приложениями..

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