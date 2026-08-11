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Терминалы сбора данных Chainway поддерживают российский «Тау Браузер»

Российский дистрибутор продуктов автоматической идентификации, сбора данных и промышленной автоматизации «Октрон» и компания «Тау Технологии», российский производитель средств разработки и прикладного программного обеспечения для корпоративной мобильности, подтвердили совместимость терминалов сбора данных Chainway и промышленного браузера для мобильных устройств «Тау Браузер».

«Тау Браузер» — современный промышленный браузер для мобильных устройств и терминалов сбора данных. Он полностью замещает промышленные браузеры зарубежных вендоров, покинувших российский рынок (Zebra, Honeywell, Ivanti и др.), обеспечивая при этом более широкий функционал и гибкую кастомизацию. «Тау Браузер» работает на терминалах любых производителей без ограничений, позволяет обновлять контент «на лету» без доработки серверных решений, поддерживает ERP-системы (включая SAP), имеет встроенный киоск-режим, функции удаленного администрирования и поддержку аппаратных возможностей различных моделей ТСД. Поддерживает мобильные операционные системы, включая российские ОС «Аврора», Astra Linux, «Альт», ОСь и «Ред ОС М».

Решение адаптировано для эксплуатации на терминалах сбора данных и позволяет использовать веб-приложения в качестве полноценного рабочего инструмента в логистике, розничной торговле, производстве, транспортной отрасли и других сферах, где сотрудники работают с ручными мобильными устройствами и корпоративными информационными системами.

Терминалы сбора данных Chainway благодаря производительной аппаратной платформе, промышленному исполнению и встроенным сканирующим модулям хорошо подходят для подобных сценариев. В сочетании с «Тау Браузер» устройства могут использоваться для работы с WMS, ERP, системами учёта и другими корпоративными сервисами через привычный веб-интерфейс.

Среди возможностей «Тау Браузер»: работа с корпоративными веб-приложениями на мобильных устройствах; использование встроенного сканера штрихкодов непосредственно из браузера; поддержка киоск-режима для ограничения доступа к сторонним приложениям; централизованное управление настройками рабочих мест; интеграция с корпоративными информационными системами.

Реальные сценарии использования ТСД с «Тау Браузер»: замена иностранного браузера без смены оборудования; складские операции в WMS; маркировка «Честный знак»; киоск-режим на рабочем месте.

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«Тау Браузер» можно зафиксировать на одном корпоративном веб-сервисе и закрыть доступ к остальным приложениям и настройкам устройства. Сотрудник видит только рабочий интерфейс, а терминал нельзя использовать в посторонних целях.

Лицензия привязывается к серийному номеру устройства. Такой режим подходит и для производственных терминалов, и для устройств в торговом зале.

Подход позволяет компаниям использовать единое веб-приложение на различных моделях мобильных устройств, сокращая затраты на разработку и сопровождение специализированного программного обеспечения.

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