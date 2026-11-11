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«Октрон» объявляет о старте продаж защищенных планшетов Chainway P100 для здравоохранения

Российский дистрибутор продуктов автоматической идентификации, сбора данных и промышленной автоматизации «Октрон» объявляет о старте продаж специальной версии планшетного компьютера P100 от компании Chainway, адаптированного для использования в сфере здравоохранения. Об этом CNews сообщили представители «Октрон».

Модель P100 Medical имеет конструкцию, адаптированную к требованиям гигиены и дезинфекции в условиях учреждений здравоохранения. Белый корпус устройства выполнен из материалов с противомикробными добавками, устойчивых к воздействию агрессивных дезинфицирующих средств. Минимальное количество швов и безвинтовая конструкция уменьшают возможности скопления грязи на поверхности устройства и защищают его от проникновения жидкостей внутрь.

Chainway P100 Medical создан, как мобильная рабочая станция для выполнения операций по обслуживанию пациентов в медицинских учреждениях. В частности, для идентификации пациентов в целях получения, занесения информации во время обходов непосредственно на месте оказания врачебной помощи.

Chainway P100 Medical позволяет идентифицировать пациентов по браслетам для проверки маркировки лекарственных препаратов. Может быть использован для сбора и регистрация образцов, в том числе для идентификация пробирок и лабораторных материалов. Кроме того, с помощью этого устройства можно автоматизировать учёт медицинского оборудования и обеспечить эффективное управление активами.

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

Планшет оснащен 10,95-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 1920 х 1200 пикселей, который поддерживает работу влажными руками и в перчатках. Сканирующий модуль позволяет считывать 1D-, 2D- и DPM-коды на расстоянии более 10 метров. Для мобильной работы предусмотрены 5G и Wi-Fi 6 коммуникации с архитектурой антенн 2 × 2 MIMO. Съемный аккумулятор емкостью 10 000 мА·ч поддерживает быструю зарядку 27 Вт и горячую замену без выключения устройства. Chainway P100 Medical защищен от попадания влаги и пыли по IP67, выдерживает многократные падения с высоты 1,2 м в соответствии с MIL-STD-810. Работает под управлением ОС Android 14 и имеет сертификат Android Enterprise Recommended.

Арсений Гончар, руководитель направления по взаимодействию с партнёрами компании «Октрон»: «Поставки P100 Medical на российский рынок делают доступными современные надежные цифровые технологии для отечественного здравоохранения – отрасли, которая на сегодняшний день активно осваивает инновации в целях обеспечения населения высококачественным медицинским обслуживанием. Весь комплекс услуг, связанный с поставкой и технической поддержкой устройств на территории Российской Федерации, а также поддержку разработчиков и интеграторов решений, обеспечивает компания "Октрон"».

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