«Ростелеком» отстоял свои миллионы, которые у него требовали как неустойку

«Ростелеком» выиграл суд по госконтракту на видеонаблюдение в Краснодарском крае. Цена контракта снизилась с 302,9 до 277,3 млн руб. ГКУ «Безопасный регион» обвинило компанию в нарушении сроков и условий, включая непредставление документов и привлечение субподрядчика ООО «Айти Проект» на 257,5 млн руб. Истец требовал взыскать неустойку в 73,2 млн руб.

Суть спора

Как выяснил CNews, ПАО «Ростелеком» одержал победу в суде, причиной которого стал государственный контракт на поставку и установку оборудования видеонаблюдения в муниципалитетах Краснодарского края.

Изначальная цена контракта составляла 302,9 млн руб., после допсоглашения – 277,3 млн руб. ГКУ «Безопасный регион» обвинил «Ростелеком» в нарушении сроков исполнения обязательств по 14 этапам работ, нарушении срока предоставления информации о субподрядчике ООО «Айти Проект», привлеченном на сумму 257,5 млн руб. (более 90% цены контракта), а также в непредставлении документов по п. 4.1.2 контракта и других нарушениях по каждому этапу.

На основании этих претензий истец требовал взыскать неустойку в размере 73,2 млн руб. CNews запросил комментарии у участников суда и ожидает ответов.

«Ростелеком» «Ростелеком» выиграл суд по госконтракту на видеонаблюдение в Краснодарском крае

Информацию об этом можно найти в картотеке арбитражных дел. Иск был подан «Безопасным регионом» 29 ноября 2024 г. Решение суда первой инстанции опубликовано 11 июня 2025 г., суд разрешил дело в пользу «Ростелекома». На момент написания этого материала, «Безопасный регион» подал жалобу в апелляционный суд, однако она была оставлена без движения.

Как заявили CNews представители «Ростелекома», компания полностью согласна с решением суда: «Заказчик некорректно рассчитал неустойку и не списывал ее, а суд принял решение, соответствующее нормам права» — рассказали изданию.

Ход процесса

Представители сторон участвовали в заседаниях по доверенности. Третьи лица, будучи извещенными, в суд не явились.

Ответчик настаивал на чрезмерности неустойки и ее несоразмерности последствиям нарушений, ссылаясь на ст. 333 ГК России (право суда уменьшить неустойку). Также «Ростелеком» заявил о применении Постановления Правительства России № 783 о списании неустоек.

Суд признал наличие просрочек по этапам работ, на которые истец начислил пеню 45 млн руб. Однако суд согласился с доводами ответчика о несоразмерности. Учитывая компенсационный характер неустойки, фактическое исполнение неденежного обязательства (работы выполнены) и необходимость баланса интересов, суд снизил пеню до 3 млн руб. на основании ст. 333 ГК России.

Что касается нарушения срока уведомления о субподрядчике, суд установил факт просрочки, на которую истец начислил 31,9 млн руб. Суд признал методологию истца неверной, указав, что неустойка должна начисляться не на всю сумму субподряда — 257,5 млн руб., а на разницу между ценой госконтракта и ценой субподряда.

Ставка для расчета должна была применяться на день решения (21%), но суд, учитывая позицию истца, оставил 16%. Самостоятельный расчет суда составил 105 тыс. руб. Оснований для дальнейшего снижения этой суммы по ст. 333 ГК России суд не нашел.

По штрафам за 72 нарушения (включая непредставление документов, отсутствие согласования программ испытаний, невыполнение пусконаладки, незавершение монтажа), начисленным истцом по пунктам контракта на сумму, превышавшую 22 млн руб., суд подтвердил факт нарушений. Ключевым аргументом суда стал дисбаланс ответственности по контракту.

Суд установил, что штраф для подрядчика за одно нарушение по п. 7.3 мог достигать 1,3 млн руб. (5% от цены этапа), в то время как штраф для заказчика за аналогичное нарушение по п. 7.5 составлял фиксированные 100 тыс. руб.

Суд счел это нарушающим принцип равноправия сторон (ст. 1, 124 ГК России) и баланс интересов. Начисленные штрафы были признаны карательными, а не компенсационными, и несоразмерными. Суд снизил штрафы за 72 нарушения до уровня ответственности заказчика – 100 тыс. руб. за каждое нарушение, итого 7,2 млн руб.

Суд определил итоговую сумму неустоек после снижения: Пеня за просрочку этапов – 3 млн руб., Пеня за просрочку уведомления о субподрядчике – 105 тыс. руб., Штрафы за 72 нарушения – 7, 2 млн руб. Всего: 10,3 млн руб.

Полное списание неустойки

Однако главным основанием для полного отказа в иске стало применение Постановления Правительства России № 783 о списании неустоек. Правила № 783 позволяют списывать начисленные, но неуплаченные неустойки, если обязательства по контракту исполнены в полном объеме (что подтверждено подписанными счетами-фактурами по всем этапам) и сумма неустоек (после возможного снижения) составляет менее 5% цены контракта.

Суд установил, что контракт исполнен «Ростелекомом», а рассчитанная им итоговая неустойка (10 млн руб.) составляет примерно 3.7% от цены контракта (277,3 млн руб.), что менее 5%. На основании Правил № 783, разъяснений Верховного Суда России и установленных фактов, суд постановил, что начисленная неустойка подлежит списанию в полном объеме, а требования о ее взыскании удовлетворению не подлежат.

В итоге, Арбитражный суд Краснодарского края полностью отказал ГКУ «Безопасный регион» в удовлетворении исковых требований о взыскании с ПАО «Ростелеком» 73,2 млн руб. штрафных санкций. Это решение имеет важное прецедентное значение.