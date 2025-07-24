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Элинар
УПОМИНАНИЯ
Элинар и организации, системы, технологии, персоны:
|ITProject - АйТиПроект 14 1
|1С 8602 1
|Zebra Technologies 146 1
|1С ИТРП - Институт Типовых Решений - Производство 31 1
|Лента - Сеть розничной торговли 2185 1
|Связной ГК 1375 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1373960, в очереди разбора - 748612.
Создано именных указателей - 179103.
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