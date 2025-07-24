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Элинар


УПОМИНАНИЯ


24.07.2025 В Подмосковье на птицефабрике «Элинар-Бройлер» запустили беспилотную логистику 1
20.09.2017 «АйТиПроект» внедрила RFID-систему в компании «Наш Двор» 1
17.08.2010 «Холдинговая компания Элинар» автоматизировала управление производством на базе «1С:Предприятия 8» 3

Публикаций - 3, упоминаний - 5

Элинар и организации, системы, технологии, персоны:

ITProject - АйТиПроект 14 1
8602 1
Zebra Technologies 146 1
1С ИТРП - Институт Типовых Решений - Производство 31 1
Лента - Сеть розничной торговли 2185 1
Связной ГК 1375 1
Маркировка - Marking 1150 1
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BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10891 1
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RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - Радиометки - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 1117 1
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Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 5997 1
Бухгалтерия - GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 1394 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6999 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3888 1
Smart CardReader - Считыватель смарт-карт - Digital signatures on a Smartcard - Цифровые подписи на смарткарте 910 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12020 1
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 467 1
Impinj Speedway Revolution R - RFID считыватели 5 1
Nordic ID Sampo 3 1
Zebra QL - Zebra GC - Zebra GK - Zebra TLP - Zebra LP - Zebra ZC - Zebra ZD - Zebra ZQ - Zebra ZT - Zebra ZQ - Zebra ZXP Series - серия термопринтеров - мобильные термотрансферные принтеры печати этикеток и чеков - термотрансферные RFID-принтеры 33 1
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Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6167 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14414 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7541 1
Управленческая отчётность - Внутренняя отчетность - Управленческий учёт - Management Reporting - Management Accounting 746 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2304 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1373960, в очереди разбора - 748612.
Создано именных указателей - 179103.
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