«Акронис инфозащита» отменила плату за облачный бэкап для новых пользователей сервиса

«Акронис инфозащита» сообщила, что для поддержки бизнеса своих партнеров и заказчиков для всех новых клиентов сервисов, работающих на базе «Acronis защита данных облачная», отменяется плата за пользование услугой. Акция продлится до 31 июля 2020 г. Услугу предоставляют партнеры (сервис-провайдеры) компании «Акронис инфозащита».

«Acronis защита данных облачная» — это продукт для организации облачного сервиса резервного копирования (BaaS), который подходит для надежной защиты виртуальных, физических и облачных сред предприятий без существенной нагрузки на собственную ИТ-инфраструктуру. Услугу оказывают провайдеры облачных сервисов, построивших свои решения на базе «Acronis защита данных облачная».

«В условиях кризиса и массового режима удаленной работы неизбежно возрастает уязвимость ИТ-инфраструктуры предприятия, а потеря критических данных может привести к потере всего бизнеса, — сказала Елена Бочерова, исполнительный директор компании "Акронис инфозащита". — Мы хотим, чтобы как можно больше организаций приняли меры по защите своей информации и смогли пережить это непростое время, сосредоточившись на бизнесе, без дополнительных потерь и ударов».

Облачный сервис резервного копирования помогает защитить и быстро восстановить данные и работоспособность ИТ-системы предприятия как после атак программ-вымогателей, так и после любых других инцидентов, связанных с потерей данных. Резервные копии располагаются в облачном хранилище «Акронис инфозащиты», данные передаются по защищенным каналам, хранятся в зашифрованном виде, имеют активную защиту от повреждения или несанкционированного изменения.

Акция распространяется на клиентов, хранящих свои данные в дата-центре «Акронис инфозащиты».