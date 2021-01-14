Спецпроекты

В облаке Mail.ru Cloud Solutions стали доступны сервисы «Акронис защита данных»

Безопасность Администратору Облака

Облачная платформа Mail.ru Cloud Solutions (MCS) объявила о партнерстве с компанией «Акронис инфозащита» — российским разработчиком программного обеспечения для резервного копирования и восстановления данных, технологическим партнером международной компании Acronis. Заказчикам MCS стали доступны сервисы «Акронис защита данных», позволяющие повысить надежность ИТ-инфраструктуры, минимизировать репутационные и финансовые риски при утрате информации или сбоях в системе.

Технологии «Акронис инфозащита» используются для создания системы резервного копирования и восстановления данных в любой среде, обеспечивая комплексную защиту физических серверов, виртуальных машин, приложений, рабочих станций. Сервис «Акронис защита данных» решает задачи крупных, средних и малых компаний по обеспечению бесперебойности работы ИТ-систем, защите данных и оптимизации их хранения.

Решение обеспечивает восстановление данных, в том числе критически важных систем и удаленных сайтов, в минимальные сроки. При этом возможно восстановление образа всей системы, а также отдельных сервисов, приложений, папок или файлов. Встроенные «агенты» позволяют проводить резервное копирование данных не только из облачной инфраструктуры Mail.ru Cloud Solutions, но и из физической или виртуальной инфраструктуры заказчика. При этом хранить копии можно как в облачном хранилище «Акронис инфозащита», так и в хранилище MCS. Решение предоставляется по модели Pay as you go (оплата за объем данных в хранилище).

Среди преимуществ технологий «Акронис инфозащита» для крупных заказчиков — централизованное управление резервным копированием с помощью унифицированной веб-консоли, доступ к которой возможен с любого устройства. Для повышения отказоустойчивости систем и быстрого устранения проблем предусмотрены настраиваемые панели мониторинга и регулярные отчеты. Использование сервиса «Акронис защита данных» особенно эффективно для коммерческих систем управления базами данных (СУБД), которые разворачиваются в облаке, виртуальных машин на операционной системе Windows, MacOS и Linux, а также для сложных сценариев резервного копирования.

«Облачными сервисами Mail.ru Cloud Solutions пользуются крупнейшие российские компании, в том числе те, которые предъявляют особые требования к хранению и защите информации. Поэтому мы предоставляем доступ к передовым сервисам по работе с данными, которые закрывают все ключевые потребности компаний, среди которых — простое и надежное резервное копирование данных», — отметил Илья Летунов, руководитель платформы Mail.ru Cloud Solutions и Tarantool.

«Мы видим, как стремительно развиваются объемы данных и растут ожидания компаний к обеспечению стабильности их инфраструктуры. Объединение компетенций Mail.ru Cloud Solutions и «Акронис инфозащиты» позволит расширить возможности клиентов в области бесперебойности ИТ-систем и защиты данных», — сказал Андрей Крючков, директор по маркетингу технологий компании «Акронис инфозащита».

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