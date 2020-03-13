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НТЦ ИТ РОСА и «Акронис Инфозащита» подтвердили совместимость своих продуктов

Интеграция Бизнес-приложения
, Текст: Владимир Бахур

НТЦ ИТ РОСА и «Акронис Инфозащита» провели испытание совместимости своих продуктов: операционных систем РОСА «КОБАЛЬТ», ROSA ENTERPRISE LINUX DESKTOP (RELD) 7.3 и системы резервного копирования «Acronis Защита Данных». По результатам успешных испытаний был подписан сертификат совместимости.

С помощью «Acronis Защита Данных» пользователи ОС РОСА теперь могут использовать современные и гибкие решения для резервного копирования, хранения и восстановления данных на предприятиях любого размера, а также получают современную систему противодействия атакам программами-вымогателями и смогут предотвратить внесение подозрительных изменений в данные, резервные копии файлов и само приложение для резервного копирования.

«Acronis Защита Данных» также поможет корпоративным пользователям ОС РОСА обеспечить бесперебойную работу предприятия, гарантируя постоянный доступ к данным, сократить допустимое время восстановления критически важных систем благодаря автоматизации и организации настройки загрузочного носителя. Решение работает с любыми локальными и сетевыми дисковыми хранилищами, а доступ к унифицированной веб-консоли управления можно получить с любого устройства, в том числе с планшетов, что также помогает снизить нагрузки на ИТ-отдел и сократить допустимое время восстановления, а также получить оперативный доступ к аналитическим отчетам по резервному копированию в инфраструктуре предприятия.

Программное обеспечение НТЦ ИТ РОСА и «Акронис Инфозащита» входят в единый реестр российского ПО Минкомсвязи России и готовы для внедрения.

«Данные сегодня становятся основным активом любой организации, а их защита — базовой потребностью. Наша задача — сделать технологии надежного хранения, защиты и восстановления данных доступными к внедрению в системе любой сложности и конфигурации, — сказала Елена Бочерова, исполнительный директор компании «Акронис Инфозащита». — Технологическое партнерство с НТЦ ИТ РОСА позволит нашим заказчикам развивать ИТ-инфраструктуру предприятий на полностью отечественных решениях и быть уверенными в сохранности своих данных».

По словам генерального директора НТЦ ИТ РОСА Владиславы Васильевой для компании очень важно использование именно проверенных решений: «Создавая экосистему операционной системы, мы понимали важность защиты и сохранности информации. В подобных задачах мы привыкли выбирать проверенные решения».

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